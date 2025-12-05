Thái Lan tìm nhóm hotgirl quảng cáo cá độ ở trận đấu của Việt Nam

Thái LanChính quyền chủ nhà SEA Games 33 sẽ có hành động pháp lý với nhóm nữ CĐV quảng cáo trang web cá độ bất hợp pháp, trong trận Việt Nam thắng Lào 2-1 hôm 3/12.

Sự việc xảy ra trong trận đấu thuộc lượt ra quân bảng B tại sân Rajamangala, Bangkok. Một nhóm nữ CĐV ngồi ở khán đài A liên tục giơ banner có hình các cầu thủ Việt Nam, logo SEA Games 33 và logo một trang cá độ trực tuyến. Hình ảnh này không chỉ lọt vào ống kính truyền hình trận Việt Nam – Lào, mà cả trận Thái Lan thắng Timor Leste 6-1 ở bảng A diễn ra sau đó.

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Atthakorn Sirilathayakorn khẳng định đây là hành động vi phạm luật pháp Thái Lan. Ông yêu cầu Cục Thể thao Thái Lan (SAT) có hành động pháp lý với nhóm CĐV này, trong đó có khả năng báo cảnh sát và khởi kiện. Việc xác minh danh tính khán giả nằm trong khả năng của SAT vì việc mua vé cần có hộ chiếu với người nước ngoài, và căn cước công dân với người Thái Lan.

Nhóm CĐV quảng cáo trái phép ngồi trên khán đài A sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan trong trận Việt Nam thắng Lào 2-1 ở SEA Games 33, ngày 3/12/2025. Ảnh: Chụp màn hình

Bộ trưởng Atthakorn kêu gọi khán giả xem qua truyền hình cần cẩn trọng. SAT cũng đã chỉ đạo các đài truyền hình kiểm tra kỹ lưỡng cảnh quay trước khi phát sóng, và lực lượng an ninh ở sân cần tăng cường kiểm tra.

"Hình ảnh này gây ra nhiều khó chịu và sự chỉ trích, đặc biệt vào thời điểm Thái Lan đang đối mặt với vấn nạn cờ bạc và lừa đảo trực tuyến nghiêm trọng", thông báo của trang tin Thái Lan WRN có đoạn. "Nhiều đơn vị đã gây sức ép buộc Chính phủ phải trấn áp vấn nạn này".

WRN cho biết điều này tạo nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận Thái Lan. Điều này không chỉ làm tổn hại hình ảnh SEA Games 33 mà còn giúp những kẻ lừa đảo và trang web cờ bạc trực tuyến len lỏi sâu hơn vào xã hội.

Ngoài các banner, trang web cá cược còn in logo vào mũ SEA Games 33, rồi phát miễn phí cho người hâm mộ trước khi vào sân.

Theo nguồn tin của VnExpress, đoàn thể thao Việt Nam đã nhận được cảnh báo từ ban tổ chức SEA Games 33. Đoàn cũng sẽ tham gia giám sát, đặc biệt ở các trận đấu bóng đá nam và nữ.

Đây không phải lần đầu tình trạng này xuất hiện trong các trận đấu có đội tuyển Việt Nam. Sự việc từng được ghi nhận ở Đại hội thể thao châu Á 18 (ASIAD) tại Indonesia, SEA Games 2019 ở Philippines và 2023 ở Campuchia.

Ngoài vấn đề trên, SAT cũng tuyên bố sẽ kiện những người đưa ra thông tin sai lệch và gây hiểu lầm trên mạng xã hội. Họ sẵn sàng tiếp nhận những phê bình mang tính xây dựng và trung thực, để cải thiện và đảm bảo SEA Games đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. "Tuy nhiên, nếu chỉ trích hoặc bình luận dựa trên thông tin sai lệch, bị bóp méo so với thực tế hoặc chứa nội dung phỉ báng sẽ gây tổn hại hoặc làm mất uy tín SAT, và có thể ảnh hưởng đến tinh thần và thái độ làm việc của các nhân viên", thông báo của SAT hôm nay có đoạn.

Hiếu Lương