Thái Lan thắng 6-1 ở trận ra quân SEA Games 33

Thái LanThái Lan đại thắng Timor Leste trong trận đầu bảng A SEA Games 33, trên sân nhà Rajamangala tối 3/12.

* Ghi bàn: Yotsakorn 44’ 71’ 72’, Siraphop 49’, Rodrigues 60’ phản lưới, Kakana 83’ – Caffin 90’+3.

Là chủ nhà SEA Games 33, nhưng Thái Lan chỉ nhận được sự cổ vũ của khoảng 5.000 CĐV, trong khi sức chứa sân Rajamangala là khoảng 52.000 chỗ ngồi. Dàn đèn của sân thậm chí bị lỗi, không thể bật sáng hết.

Dưới sân, trận đấu bắt đầu cũng có phần khó khăn cho Thái Lan, vì Timor Leste chơi khá rát. Phút thứ 4, Siraphop Wandee sút xa uy lực khiến thủ môn Pereira Rodrigues phải trổ tài. 7 phút sau, Thanakrit treo bóng vào vòng cấm cho Pichitchai đánh đầu tung lưới đội khách, nhưng trọng tài căng cờ báo việt vị. Ngay sau đó, chủ nhà thót tim ở phút 12 khi Malik Fernando đánh đầu cận thành dội cột.

Tiền đạo Thái Lan Yotsakorn Burapha (áo trắng) lập hat-trick trong trận thắng Timor Leste 6-1 ở lượt ra quân bảng A bóng đá nam SEA Games 33, trên sân Rajamangala, Bangkok, Thái Lan ngày 3/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Thái Lan tạo ra thêm nhiều cơ hội, nhưng đều không thắng được thủ môn Rodrigues. Trong khi đó, cầu thủ Timor Leste cũng tự tin chơi và phô diễn một vài pha ngẫu hứng. Phải đến phút 44, đột biến mới đến với chủ nhà, khi Thanakrit treo bóng từ cánh trái vào vòng cấm để Yotsakorn Burapha đánh đầu lái bóng vào góc trái ghi bàn.

Được cởi bỏ áp lực, Thái Lan hưng phấn hơn để rồi ghi liên tiếp 5 bàn trong hiệp hai. Phút 49, Siraphop Wandee đánh đầu nhân đôi cách biệt. Chanon đẩy bóng và bứt tốc vượt qua Luis Figo bên cánh trái, trước khi căng ngang mạnh vào trong. Thủ môn Rodrigues phản xạ chậm để bóng đập người bay vào lưới.

Tiền vệ Thái Lan Siraphop Wandee mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong trận thắng Timor Leste 6-1 ở lượt ra quân bảng A bóng đá nam SEA Games 33, trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 3/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Trong hai phút 71 và 72, Yotsakorn hoàn tất cú hat-trick với một cú đánh đầu và một pha chớp thời cơ từ sai lầm của hàng thủ đối phương. Đến phút 83, Thanawut xoay sở khéo léo trong vòng cấm rồi chọc khe cho Kakana dứt điểm cận thành ghi bàn thứ sáu.

Bàn thua thứ ba khiến Timor Leste vỡ trận. Nhưng họ vẫn ghi được bàn danh dự ở phút bù nhờ cầu thủ vào sân thay người Antonio Caffin sau một pha phối hợp đá phạt góc từ cánh phải.

Thắng đậm 6-1 giúp Thái Lan khởi đầu thuận lợi chiến dịch săn HC vàng SEA Games 33. Ở lượt hai, Timor Leste sẽ đối đầu Singapore ngày 6/12. Lượt cuối diễn ra vào ngày 11/12 giữa Thái Lan và Singapore.

Đội hình xuất phát

U22 Thái Lan: Sorawat Phosaman, Chanon Tamma, Chanapach Buaphan, Sittha Boonlha, Yotsakorn Burapha, Thanakrit, Siraphop Wandee, Chinngoen, Pichitchai, Yotsakorn Natthasit, Phon-ek Maneekorn

U22 Timor Leste: Pereira Rodrigues, Fowler Jackson, Robinho, Xavi, Luis Figo, Malik Fernando, Corsino Bahkito, Conceicao Gostavo, Freteliano, Quintao Dias, Correia Anizo.

Hiếu Lương