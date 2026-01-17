Thái Lan, Pakistan yêu cầu Mỹ giải thích về lệnh ngừng cấp visa định cư

Bộ Ngoại giao Thái Lan, Pakistan yêu cầu Mỹ giải thích, làm rõ quyết định ngừng xử lý visa định cư cho công dân từ 75 quốc gia, trong đó có hai nước này.

Hãng thông tấn Thái Lan TNA ngày 16/1 cho biết Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow đã gặp bà Elizabeth J Konic, đại biện lâm thời đại sứ quán Mỹ ở Bangkok, nhằm trao đổi về thông báo dừng xử lý visa định cư của Mỹ với công dân từ 75 quốc gia, trong đó có Thái Lan.

Trong cuộc gặp hôm 15/1, Ngoại trưởng Sihasak yêu cầu phía Washington làm rõ lý do cũng như phạm vi của quyết định này, đồng thời nhấn mạnh Bangkok không nhận được thông báo trước về biện pháp đó.

Theo bà Konic, nhân viên đại sứ quán vẫn chưa nhận được thông tin chi tiết về quyết định này. Họ cam kết sẽ trao đổi với Bộ Ngoại giao Mỹ để biết thêm thông tin, trước khi thông báo cho chính phủ cũng như người dân Thái Lan, ông Sihasak cho hay.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow (phải) gặp Đại biện lâm thời Mỹ Elizabeth J Konic ở Bangkok hôm 15/1. Ảnh: Bộ Ngoại giao Thái Lan

Theo giải thích hiện nay của phía Mỹ, quyết định này chỉ áp dụng đối với visa định cư, nhắm vào những người xin thị thực để cư trú lâu dài và sau đó là xin nhập tịch Mỹ.

Visa định cư cho phép công dân nước khác nhập cảnh vào Mỹ để sống và làm việc lâu dài, được cấp theo các diện như bảo lãnh gia đình, kết hôn hay thị thực dựa trên việc làm cho lao động có kỹ năng, chuyên gia hoặc nhà đầu tư. Người có visa định cư thường sau đó sẽ tiến tới nhập quốc tịch Mỹ và được hưởng các chế độ phúc lợi xã hội của nước này.

Ngoại trưởng Sihasak nhấn mạnh biện pháp này không ảnh hưởng đến visa không định cư, bao gồm cả thị thực dành cho sinh viên, doanh nhân hoặc du khách Thái Lan.

Theo ông, đại biện lâm thời giải thích quyết định này là một phần trong chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Donald Trump. Chính quyền Trump đang đánh giá lại gánh nặng tài chính của việc hỗ trợ thường trú nhân, lập luận rằng các nguồn lực công nên ưu tiên công dân Mỹ.

Tuy nhiên, ông Sihasak thắc mắc lý do Thái Lan bị đưa vào danh sách này, nói rằng số lượng người Thái nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ tương đối thấp so với một số quốc gia không nằm trong danh sách ngừng xử lý visa định cư. Ông cũng nhấn mạnh đóng góp của công dân Thái Lan đối với nền kinh tế Mỹ, chỉ ra rằng nhiều người Thái sống và làm việc hợp pháp tại nước này, sở hữu doanh nghiệp riêng và làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn như chăm sóc y tế. Các tập đoàn lớn của Thái Lan cũng đã đầu tư vào Mỹ, tạo ra việc làm cho người lao động Mỹ.

"Họ nói rằng chúng ta phải cùng nhau tiến lên, nhưng hành động này dường như không nhất quán với thông điệp đó. Chính phủ Mỹ cần làm rõ chính sách và đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan", Ngoại trưởng Thái Lan nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan, ông Tahir Hussain Andrabi, hôm 15/1 cũng cho biết Islamabad đang "liên hệ với các cơ quan chức năng Mỹ để xác minh thêm chi tiết" về lệnh ngừng xử lý visa định cư.

"Về cơ bản, đó là một thông báo ngắn gọn được đăng trên tài khoản mạng xã hội của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc rà soát nội bộ đối với quy trình xử lý thị thực định cư mà họ đang thực hiện", ông Andrabi cho biết.

Bộ Ngoại giao Mỹ một ngày trước đó cho biết đã chỉ đạo viên chức lãnh sự từ chối cấp thị thực định cư cho công dân 75 quốc gia từ ngày 21/1, trong thời gian bộ này đánh giá lại quy trình sàng lọc và thẩm tra hồ sơ xin visa.

Danh sách 75 quốc gia bị ảnh hưởng

"Lệnh đóng băng này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Mỹ có thể đảm bảo rằng những người nhập cư mới sẽ không lấy đi của cải của người dân Mỹ", Bộ này tuyên bố trong một thông báo đăng trên mạng xã hội X.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao những diễn tiến thông tin tiếp theo", ông Andrabi nói. "Chúng tôi hiểu rằng đây là quy trình rà soát nội bộ với hệ thống và chính sách nhập cư của Mỹ, và hy vọng rằng việc xử lý thị thực định cư thường quy sẽ sớm được nối lại".

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng tháng 1/2025, Tổng thống Trump đã thực thi chính sách nhập cư cứng rắn, bao gồm chiến dịch trục xuất, thu hồi thị thực và thẻ xanh, cũng như rà soát các bài đăng trên mạng xã hội và phát biểu trước đó của người nhập cư.

Chính quyền Trump cũng siết chặt điều kiện nhập cảnh vào Mỹ, với các biện pháp bao gồm yêu cầu người xin visa phải dự phỏng vấn trực tiếp, khai báo lịch sử mạng xã hội trong nhiều năm, cũng như cung cấp thông tin chi tiết về quá trình đi lại và cư trú của bản thân và gia đình.

Huyền Lê (Theo Bangkok Post, Fox News)