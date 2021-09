Thái Lan bắt đại tá cảnh sát sở hữu hơn 40 xe sang

Sau khi bắt đại tá Thitisan Utthanaphon với cáo buộc tra tấn nghi phạm, giới chức Thái Lan phát hiện 42 xe sang thuộc sở hữu của ông này.

Thitisan Utthanaphon, 41 tuổi, cựu đồn trưởng đồn cảnh sát ở Nakhon Sawan, miền trung Thái Lan, hôm 11/9 bị cáo buộc tội giết người, lạm quyền và nhiều tội danh khác, sau khi một nghi phạm ma túy chết vì ngạt thở do bị quấn 6 túi nilon quanh đầu nghi do bị tống tiền 60.000 USD hồi tháng 8.

Vụ án bị đồn cảnh sát của Thitisan bưng bít và ghi vào hồ sơ là chết do sốc thuốc, đến khi một luật sư tiết lộ nguyên nhân cái chết của nghi phạm trên Facebook. Thitisan sau đó được điều chuyển sang đồn cảnh sát ở tỉnh lân cận, do bố của bạn gái can thiệp.

Thitisan Utthanapho (giữa), khi bị bắt hồi tháng 8. Ảnh: AFP

Một luật sư khác tiếp tục công bố video do một cấp dưới của Thitisan quay lại, cho thấy ông ta bóp cổ nghi phạm bị còng tay, trong lúc những người khác giữ chặt tay chân anh ta. Video được chia sẻ rộng rãi, gây chấn động cả Thái Lan, buộc cảnh sát phải bắt Thitisan và một số sĩ quan khác. Thitisan phủ nhận mọi cáo buộc.

Sittra Biabungkerd, luật sư công bố video, cho biết làm thế để ngăn cảnh sát "giúp nhau thoát tội giết người".

"Nhiều người có thể nghĩ rằng sử dụng túi nilon thẩm vấn nghi phạm không còn nữa vì thời thế đã thay đổi", ông nói. "Nhưng thực tế, nó vẫn bí mật diễn ra".

Sau khi Thitisan bị bắt, báo chí bắt đầu phanh phui lối sống xa hoa và mối quan hệ với hàng loạt người nổi tiếng của ông ta. Các điều tra viên phát hiện ông ta sở hữu một biệt thự sang trọng ở Bangkok, 42 chiếc xe sang, trong đó có một Lamborghini Aventador trị giá 1,5 triệu USD và số tài sản ước tính 18 triệu USD, dù lương cảnh sát của ông này chỉ khoảng 40.000 bath/tháng (gần 1.200 USD).

"Không thể có chuyện một người với số lương như vậy lại mua hơn 40 ôtô, bao gồm xe sang", Srisuwan Janya, một nhà hoạt động chống tham nhũng, nói và cho biết cơ quan chống rửa tiền đã được yêu cầu điều tra khối tài sản của Thitisan.

Một phần tài sản của Thitisan đến từ đấu giá hàng trăm chiếc xe sang nhập khẩu bị hải quan Thái Lan thu giữ. Các nhà điều tra dự kiến chuyển hồ sơ cho Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia vào ngày 24/9, trước khi quyết định đề nghị truy tố.

Hồng Hạnh (Theo AFP)