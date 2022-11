Thai già tháng có nguy hiểm?

Mối lo lớn nhất đối với thai già tháng là thiểu ối, suy thai và người mẹ có thể gặp biến chứng.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trung tâm Sản Phụ khoa BVĐK Tâm Anh Hà Nội, những rủi ro liên quan đến tình trạng thai già tháng bao gồm: Thai chết lưu, có phân su trong nước ối, thai nhi thiếu oxy khi ở trong bụng mẹ, lượng nước ối giảm khiến dây rốn bị chèn ép. Người mẹ ngay cả mổ lấy thai cũng có thể gặp biến chứng như: tăng nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng, nhiễm trùng vết mổ.

Thời gian thai nghén trung bình là 9 tháng 10 ngày hay 285 ngày từ ngày đầu chu kỳ kinh cuối cùng. Thai được gọi là già tháng khi tuổi thai theo lý thuyết vượt quá 42 tuần hoặc 294 ngày. Tỷ lệ thai vượt quá 42 tuần khoảng 3- 12%, nhưng thực tế thì không vượt quá 4% (do không nhớ ngày kinh cuối cùng chính xác, hoặc thời gian phóng noãn chậm).

Theo thống kê cho thấy, có 80% bà bầu sinh con trong khoảng tuần thai 37-42 tuần tuổi, trong đó có 9% trường hợp sinh con sau 40 tuần. 11% thai phụ sinh sớm trước 37 tuần do một nguyên nhân bất thường nào đó. Do đó, các mẹ bầu không cần phải quá lo lắng khi thai 41 tuần chưa có dấu hiệu chuyển dạ, bởi đây là một hiện tượng không hiếm gặp. Tuy nhiên, mẹ bầu nên tuân thủ lịch khám đều đặn ở những tuần cuối thai kỳ để được theo dõi chặt chẽ và "cán đích" an toàn.

Một số nguyên nhân dẫn đến hiện tượng thai 41 tuần chưa sinh bao gồm: ngày dự sinh không chính xác do thai phụ cung cấp sai thông tin về ngày bắt đầu chu kỳ kinh cuối, một số vấn đề sức khỏe của thai nhi như rốn ngắn, ngôi thai không thuận...

Mối lo lớn nhất với thai già tháng là thiểu ối, dấu hiệu suy thai. Ảnh: Freepik

Theo ThS.BS Nhung, trong những tuần thai cuối, thai phụ chú ý một số vấn đề về cơn gò tử cung, cử động thai, dấu báo sinh (hiện tượng ra máu hay ra nước âm đạo)..., cần tới cơ sở y tế. Lúc này, bác sĩ sẽ đánh giá bằng việc theo dõi tim thai, cơn gò tử cung, siêu âm, đo lượng nước ối..., đưa ra giải pháp phù hợp: nên giục sinh hay tiếp tục theo dõi. Điều này nhằm hạn chế biến chứng có thể xảy ra cho thai nhi, tai biến cho mẹ, có phương pháp giúp em bé ra đời an toàn.

Thai quá ngày dự sinh có cần phải sinh mổ chủ động không là câu hỏi nhiều mẹ bầu quan tâm. Tuy nhiên, lựa chọn phương pháp sinh phù hợp còn phụ thuộc vào tình hình sức khỏe của mẹ, thai nhi. Sinh thường tốt cho sức khỏe của trẻ sơ sinh, do đó nếu không có dấu hiệu bất thường, bác sĩ sẽ khuyên mẹ nên sinh thường.

Khi cổ tử cung thuận lợi, bác sĩ sản khoa sẽ dựa trên tuổi của thai nhi, đánh giá những nguy cơ, lợi ích để tiếp tục theo dõi hay kích thích chuyển dạ giúp mẹ bầu có thể sinh thường qua ngả âm đạo.

Lóc ối (tách ối) là phương pháp ít xâm lấn nhất và nhẹ nhàng để khởi phát chuyển dạ khi thai già tháng cần giục sinh. Lóc ối sẽ giúp kích thích sản xuất prostaglandin từ lớp nội mạc tử cung, gây co thắt tử cung.

Kỹ thuật thực hiện bằng cách bác sĩ sẽ đưa 2 ngón tay vào trong âm đạo thai phụ xem cổ tử mềm, giãn hay mỏng, có thuận lợi để tách ối không. Nếu cổ tử cung mở đủ cho 2 ngón tay đưa vào thì bác sĩ sẽ chạm được vào màng ối đang bám vào cổ tử cung, sau đó nhẹ nhàng dùng 2 ngón tay, lách vào giữa màng ối, cổ tử cung, xoay một vòng để tách nhẹ màng ối ra khỏi cổ tử cung nhưng không làm rách màng ối.

Sau khi lóc ối thành công mẹ bầu sẽ chuyển dạ sau đó khoảng 48 giờ. Nếu sau 36 giờ mà chưa thấy dấu hiệu chuyển dạ, bác sĩ sẽ tách ối một lần nữa. Ngoài ra, một số cách khác để giục sinh là bấm ối hoặc truyền thuốc oxytocin...

