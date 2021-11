Thai Airways chật vật đi vay

Kế hoạch phục hồi của Thai Airways gặp trở ngại khi hãng bay khó vay 25 tỷ baht.

Hôm nay, Piyasvasti Amranand, thành viên HĐQT phụ trách kế hoạch phục hồi Thai Airways cho biết sẽ không tìm kiếm khoản vay 25 tỷ baht từ chính phủ. Hãng hàng không này tin rằng khoản vay từ khu vực tư nhân sẽ đủ để duy trì hoạt động của hãng trong thời gian phục hồi, có thể kéo dài đến 7 năm. Tuy nhiên, thỏa thuận cuối cùng về khoản vay này vẫn chưa đạt được.

Hồi tháng 6, sau khi giải quyết các rào cản pháp lý để bắt đầu kế hoạch phục hồi, Chai Eamsiri - CFO Thai Airways cho biết sẽ vay 50 tỷ bath (hơn 1,5 tỷ USD), trong đó 25 tỷ baht từ chính phủ và 25 tỷ baht từ nguồn vốn tư nhân. Tuy nhiên, kế hoạch này đã thay đổi khi chính phủ phát tín hiệu không sẵn sàng hỗ trợ. Bộ trưởng Tài chính Arkhom Termpittayapaisith giữa tuần trước nói rằng Thai Airways có thể chỉ cần 25 tỷ baht từ khu vực tư nhân để tăng thanh khoản.

Thai Airways vẫn đang đàm phán với các ngân hàng để vay 25 tỷ baht. Các cuộc đàm phán ban đầu dự kiến kết thúc vào tháng 10, nhưng hiện có thể đến tháng 1 năm sau mới hoàn tất. Việc thay đổi nguồn vốn cũng sẽ đòi hỏi sự đồng ý từ các chủ nợ, vì kế hoạch khôi phục ban đầu được xây dựng trên cơ sở tổng các khoản vay là 50 tỷ baht.

Tình trạng tài chính ngày càng tồi tệ của Thai Airways đòi hỏi phải có nguồn vốn nhanh chóng. Theo báo cáo tài chính quý III vừa công bố, tiền và các khoản tương đương tiền của hãng bay này đã giảm xuống còn 5,4 tỷ baht cuối tháng 9, từ 8,6 tỷ baht đầu năm nay.

9 tháng đầu năm, Thai Airways ghi nhận lợi nhuận 51,4 tỷ baht, đảo ngược tình thế so với khoản lỗ hơn 53 tỷ baht cùng kỳ năm ngoái. Điều này phần lớn do việc tái cơ cấu nợ, bán bớt tài sản và tái cấu trúc doanh nghiệp. Doanh thu chở khách và hàng hóa của Thai Airways đạt 13 tỷ baht, giảm mạnh so với 43,4 tỷ baht cùng kỳ năm 2020.

Thai Airways cũng hy vọng phục hồi tốt khi Thái Lan bắt đầu đón khách quốc tế từ tháng 11 mà không cần cách ly. Trong 10 ngày đầu tiên mở cửa trở lại, nước này đón hơn 30.500 lượt khách nước ngoài.

Đầu tháng này, Piyasvasti tiết lộ kế hoạch bán 42 máy bay cũ và tiết kiệm nhiên liệu, giảm đội bay từ 100 chiếc xuống còn 58 chiếc với 4 loại. Hãng cũng sẽ trả lại 16 máy bay thuê. Những nỗ lực này nhằm nâng cao hiệu quả di chuyển của đội bay và chi phí bảo dưỡng.

Đây cũng là biện pháp mới nhất để cải thiện lợi nhuận, sau khi hãng đã cắt giảm các vị trí quản lý và đề nghị cho nhân viên nghỉ hưu sớm. Thai Airways dự kiến có lãi trở lại vào năm 2023.

Tú Anh (theo Nikkei)