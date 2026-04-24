Thả diều ở vùng ven Hà Nội

Mỗi buổi chiều, khu vực này tụ hội hàng trăm chiếc diều đủ loại, từ diều sáo truyền thống đến diều hình con vật và diều khí động học (loại không có khung, sử dụng nguyên lý khí động học và sức gió để giữ hình dạng và bay cao).
Nhóm học sinh lớp 8A1, 8A2 Trường THCS Phú Cường mang diều in hình cờ Tổ quốc ra bãi bay sau giờ học. "Chúng em giải tỏa áp lực học tập qua trò chơi này", Minh Quân nói.
Nhóm học sinh cố định sáo vào diều trước khi thả.
Anh Nguyễn Văn Nam (áo xanh đen), 32 tuổi, ở phường Hà Đông cùng con thả diều. Anh cho biết sân chơi này không chỉ giúp gia đình có thêm không gian thư giãn cuối ngày, mà còn mang lại trải nghiệm tuổi thơ ý nghĩa cho trẻ em thành phố.
Không chỉ các em nhỏ, nhiều người lớn cũng say mê với diều.
Chị Nguyễn Thị Thu Thảo, 34 tuổi, ở làng Hà Trì, phường Hà Đông cùng chồng và hai con ra bãi thả diều. "Công việc bận rộn, mỗi chiều cùng gia đình ra đây thả diều khiến đầu óc thư giãn. Tôi mong Hà Nội sẽ có nhiều bãi thả diều để người dân có thể tham gia", chị nói.
Cạnh khu vực thả diều loại nhỏ (sải cánh dưới 2 m) là không gian dành riêng cho các loại diều khổng lồ. Anh Nguyễn Đức Cường, 39 tuổi, trưởng Câu lạc bộ diều khổng lồ Hà Nội (Hanoikiteteam), cùng các thành viên mang diều khí động học cỡ lớn, loại chiều dài 16-30 m và sải cánh 15 m, ra thả. Họ có mặt từ trưa để đo hướng gió, tốc độ gió chuẩn bị bay và chọn vị trí rộng, thoáng để thả.
"Chúng tôi tuân thủ tiêu chuẩn bay, cấm người và phương tiện đứng dưới bãi thả nhằm phòng tránh rủi ro", anh Cường nói. Nhóm anh luôn cắt cử thành viên túc trực quanh bãi cất cánh.
Anh Cường chơi diều khí động học từ năm 2021 và áp dụng hàng loạt kỹ thuật điều khiển. Người chơi tốn 4-8 triệu đồng cho đến hàng chục triệu đồng cho một sản phẩm đặt hàng từ nước ngoài. Điểm đặc biệt của loại diều này là cho phép người chơi gắn 5-10 con diều trên cùng một trục dây.
Quá trình cất cánh và hạ cánh yêu cầu sự phối hợp nhóm. Trọng lượng và lực gió buộc 3-5 người cùng giữ dây, điều hướng diều. Nhóm anh Cường duy trì lịch bay hai buổi mỗi tuần tại Hà Đông và Long Biên. Anh thực hiện hoạt động này nhằm tạo không gian vui chơi cho trẻ em và cư dân sau giờ làm.
Tuy nhiên nhóm chơi của anh Cường gặp cản trở trong việc tìm kiếm bãi bay do khu vực nội thành vướng dây điện và diện tích hẹp. "Chúng tôi mong có bãi bay quy mô đáp ứng đam mê", anh nói.
Ngọc Đỗ, 42 tuổi, ở phường Hà Đông cho biết, hai tuần nay, chiều nào anh cũng chuẩn bị 10-20 chiếc diều làm bằng nilon, dễ cất cánh để tặng các em nhỏ.
"Đây cũng là cách khuyến khích đám trẻ hạn chế dùng điện thoại để giải trí. Nhìn tụi nhỏ vui đùa bên con diều, tôi như được trở về tuổi thơ", anh nói.
Ngoài nhóm thả diều, không ít gia đình đưa con đến bãi để ngắm cảnh, vui chơi sau giờ học.
Người Hà Nội thả diều tại bãi đất trống trên đường Văn Khê (gần khu vực vườn đào Kiến Hưng), chiều 22/4.
Nga Thanh - Quỳnh Nguyễn