Tết sắp về, anh viết vài dòng gửi người hợp duyên

Chào em, người bạn đồng hành anh đang tìm kiếm. Những ngày cuối năm se lạnh, khi Tết đang đến rất gần, anh chợt nhận ra mình mong có một người để cùng chia sẻ những khoảnh khắc bình yên và ấm áp hơn bao giờ hết. Anh tin rằng một mối quan hệ bền vững luôn bắt đầu từ sự chân thành, thấu hiểu và những điều giản dị trong cuộc sống thường ngày.

Về anh, anh tên là Phong, sinh năm 1995, cao 1m7, nặng 65 kg, hiện sống và làm việc tại Quế Võ - Bắc Ninh với công việc kỹ sư phần mềm. Công việc của anh khá bận rộn nhưng ổn định, đủ để anh yên tâm nghĩ đến một tương lai lâu dài và một mái ấm gia đình. Anh là người ít nói, sống tình cảm và coi trọng sự chân thành. Anh không hút thuốc, rất ít khi uống rượu bia, không thích ồn ào. Mỗi buổi sáng anh duy trì thói quen tập gym để giữ gìn sức khỏe, ngoài ra anh thích ca hát, vận động và tìm hiểu những điều mới mẻ. Với anh, một bữa cơm gia đình ấm cúng những ngày giáp Tết, mùi hương quen thuộc của bữa cơm nhà, còn đáng quý hơn rất nhiều so với những cuộc vui náo nhiệt.



Anh mong có thể gặp được em, người con gái dịu dàng, biết trân trọng gia đình và những giá trị truyền thống. Anh không tìm kiếm sự xa hoa, chỉ mong có một người cùng đồng hành, sẻ chia buồn vui, cùng nhau chuẩn bị một cái Tết đủ đầy yêu thương và vun đắp một mái ấm bình yên lâu dài. Nếu em cũng tìm kiếm một tình yêu chân thành, nghiêm túc và hướng tới hôn nhân, biết đâu trong những ngày cuối năm này, chúng ta lại là món quà mà cuộc sống dành cho nhau.

