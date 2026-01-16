Tết năm sau cùng nắm tay nhau, anh nhé

Em trân trọng sự thấu hiểu, lắng nghe, cách hai người đối xử tử tế với nhau mỗi ngày.

Mới bước vào những ngày đầu tiên của năm mới 2026, em chúc anh, người bạn đời tương lai của em luôn mạnh khỏe, bình an, vui vẻ nhé. Em, cô gái 29 tuổi, hướng nội, nhỏ nhắn, có nụ cười phúc hậu, đang sống và làm việc tại Lâm Đồng. Em sống đơn giản và nghiêm túc với cuộc sống của mình: làm việc đàng hoàng, trân trọng gia đình, thích những bữa ăn ấm áp, thích những điều giản dị nhỏ bé, thích những cuộc trò chuyện chậm rãi. Em tin rằng một mối quan hệ đẹp không cần quá rực rỡ, chỉ cần đủ chân thành và đủ kiên nhẫn để đi cùng nhau lâu dài.

Em trân trọng sự thấu hiểu, lắng nghe, cách hai người đối xử tử tế với nhau mỗi ngày. Vì vậy, em đang tìm kiếm một người đàn ông điềm đạm, tử tế, ấm áp và trưởng thành, người biết kiểm soát cảm xúc, có trách nhiệm cao với cuộc sống của mình, nghiêm túc trong các mối quan hệ và có công việc ổn định. Nếu anh là một người đã ổn định trong suy nghĩ, biết mỉm cười trước những chuyện đời không hoàn hảo, có trách nhiệm với cuộc sống và nghiêm túc khi yêu thì em rất vui được làm quen và trò chuyện cùng nhau. Biết đâu một lời chào hôm nay lại là khởi đầu khá thú vị cho cả hai trong tương lai.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ