Tết Hà Nội thập niên 1990 qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp

Bruno Barbey (1941-2020) đến Việt Nam lần đầu năm 1972. Khi ấy, ông tác nghiệp trên chiến trường miền Nam. Năm 1994, ông trở lại thăm thú Hà Nội, Quảng Ninh, Cao Bằng. Các bức ảnh ở Hà Nội được ông chụp đúng dịp Tết Giáp Tuất.

Ông học nhiếp ảnh và nghệ thuật đồ họa ở Thụy Sĩ, gây chú ý với loạt ảnh về cuộc sống ở Italy sau chiến tranh, xuất bản trong cuốn sách Les Italiens năm 1964. Ông từng đi nhiều châu lục, ghi lại hình ảnh con người, cuộc sống thường Nhật ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin.