Tết Chôl Chnăm Thmây của người Khmer ở TP HCM

Tối 15/10, rất đông người đến chùa Chantarangsay đón Tết Chôl Chnăm Thmây - lễ hội chào đón năm mới theo lịch của người Khmer, diễn ra từ 13 đến 16/4.

Chôl nghĩa là "vào" và Chnăm Thmay là năm mới. Người xưa cho rằng đây là thời điểm trời đất giao hòa, mùa nắng chuyển sang mùa mưa, cây cối đâm chồi nảy lộc.

Trong ba ngày mừng năm mới, người Khmer đến chùa cầu bình an, tham gia nghi lễ tắm Phật, dâng cơm chư tăng, phóng sinh, đắp núi cát nhằm tích đức, làm điều thiện và tưởng nhớ công ơn tổ tiên.