Chuẩn bị 11 triệu đồng lái ôtô từ TP HCM về Bắc Ninh ăn Tết

Không về quê thì chúng tôi vẫn gửi tiền biếu tiền mua sắm khoảng 35 triệu đồng, tự lái xe về thì chỉ tốn thêm 10 triệu đồng.

Gia đình tôi gồm hai vợ chồng gần 50 tuổi, và hai con học cấp 3, đang sống ở TP HCM. Năm nào nhà tôi cũng về quê Bắc Ninh vào dịp Tết. Nhưng năm nay lúc đầu chúng tôi không định về do gặp khó khăn tài chính.

Sau đó nghĩ lại tôi thấy rằng bây giờ còn cha mẹ hai bên đã già, khó khăn tài chính chỉ là tạm thời, hơn nữa về chỉ tốn 10 triệu. Nên tôi đổi ý và quyết định về bằng ôtô. Thế là cả nhà lại háo hức mong chờ, đếm từng ngày và lên kế hoạch như sau:

Chúng tôi dự tính chi cụ thể như sau:

- Tiền phí di chuyển, ăn uống, ngủ nghỉ: 11 triệu đồng.

- Biếu cha mẹ 2 bên 20 triệu đồng.

- Tiền mua đồ ăn và trái cây, hoa 5 - 7 triệu đồng.

- Tiền lì xì và biếu các cụ 4 triệu đồng.

- Tiền quà cáp 3 triệu đồng.

- Tổng 43 - 45 triệu đồng.

Tuy nhiên nếu không về quê thì chúng tôi vẫn biếu cha mẹ hai bên 20 triệu đồng, các chi phí khác như mua sắm vui chơi, ăn uống, lì xì cũng tầm 10 - 15 triệu. Nên tôi thấy về quê chỉ tốn thêm 10 triệu.

Tôi cho rằng đôi khi tiền rất quan trọng nhưng không quan trọng bằng tình cảm gia đình, hơn nữa con cái có sự gắn kết với ông bà họ hàng. Đó là điều quý giá nhất.

Minh