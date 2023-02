Tesla và Volkswagen - cuộc đua ngôi vương xe điện

Tesla Model Y là xe điện bán chạy nhất châu Âu trong 2022, nhưng tổng doanh số xe điện của Volkswagen cao hơn Tesla.

Theo nghiên cứu của JATO Dynamics - hãng thống kê và phân tích thị trường đa quốc gia - về 28 thị trường thuộc châu Âu, trong năm qua, tổng cộng 1,54 triệu xe thuần điện (battery electric vehicle - BEV) bán ra ở châu Âu, với mức tăng 29% so với 2021.

Dẫn đầu về doanh số xe điện mới tại châu Âu là Volkswagen, với 349.147 xe đăng ký mới, trong khi Tesla kém hơn đáng kể, với 232.018 xe. Tập đoàn Stellantis đứng thứ 3, với 230.383 xe.

Tại châu Âu, Volkswagen có 4 mẫu xe điện (ID.3, ID.4, ID.5, Up), doanh số trung bình là 62.287 xe. Trong khi đó Tesla cũng có 4 mẫu (Model 3, Model Y, Model X, Model S), trung bình 58.004 xe. Như vậy, về hiệu quả bán hàng trên một sản phẩm, Volkswagen cũng đang làm tốt hơn.

Dù đứng thứ hai về tổng doanh số, Tesla lại là hãng có hai mẫu xe đứng đầu bảng. Model Y là chiếc xe điện bán chạy nhất tại châu Âu, với khoảng 137.000 chiếc đăng ký mới trong 2022. So với 2021, con số này tăng 424%. Đứng thứ hai là Model 3, với tổng cộng 91.475 xe đăng ký mới, giảm 35% so với 2021. Vị trí thứ ba thuộc về Volkswagen ID.4 với 67.490 xe, chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với Fiat 500e với 66.198 xe đăng ký mới.

Tesla Model 3 (trái) và Volkswagen ID.3 tại Đức. Ảnh: Auto Review

Những mẫu xe khác trong top 10 gồm Volkswagen ID.3, Skoda Enyaq iV, Dacia Spring, Peugeot e-208, Hyundai Kona Electric và Kia Niro EV. Và ngay ngoài top 10 là những Hyundai Ioniq 5, Cupra Born, Polestar 2, Nissan Leaf và Kia EV6.

Ở phân khúc xe hybrid sạc điện (plug-in hybrid electric vehicle - PHEV), Ford Kuga dẫn đầu với doanh số 57.924 xe, duy trì ngôi vương từ 2021. Tiếp theo là các đối thủ như BMW series 3 (32.405 xe), Volvo XC40 (31.234), Hyundai Tucson (29.043), Volvo XC60 (28.409), Peugeot 3008 (28.358), Mitsubishi Eclipse Cross (27.134), Jeep Compas (25.860), Lynk & Co 01 (25.798) và Kia Sportage (25.444).

Volkswagen cũng dẫn đầu bảng doanh số phân khúc PHEV, với khoảng 183.000 xe, vượt qua Stellantis với khoảng 147.000. Hai hãng Đức khác là BMW và Mercedes lần lượt ở những vị trí tiếp theo, với doanh số tương ứng là 141.116 và 134.054 xe.

Trên toàn châu Âu, dòng ôtô động cơ đốt trong chiếm 51,4% tổng doanh số toàn thị trường, giảm 57,9% so với 2021. Dòng BEV chiếm 13,9%, PHEV là 9,1%, trong khi dòng hybrid giữ 8,7% và dòng hybrid mức độ nhẹ (mild hybrid) là 15,3%.

Mỹ Anh