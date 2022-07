Tesla quét camera để siết dây an toàn

MỹCông nghệ mới của Tesla sẽ căng dây an toàn nếu cho rằng sẽ có tai nạn, thay vì dây chỉ căng khi tai nạn đã xảy ra.

Trong cuộc họp trực tuyến báo cáo kết quả tài chính quý II của Tesla, giám đốc điều hành Elon Musk nêu đặc điểm công nghệ mới liên quan tới dây đai an toàn. Công nghệ có sự hỗ trợ đặc biệt từ Tesla Vision - hệ thống lái bán tự động Autopilot dựa trên các camera trên xe.

Khi Tesla lần đầu tiên thông báo về loại camera mới và các hệ thống hỗ trợ tài xế tiên tiến dựa trên AI, nhiều người đã tỏ ý hoài nghi. Thực tế, xe Tesla cũng mất đi những khuyến cáo nên mua và các giải thưởng an toàn từ nhiều tổ chức khác nhau. Tuy nhiên, sau khi thử nghiệm những đặc điểm của bản Tesla Vision đã nâng cấp, công nghệ dường như chứng tỏ mọi thứ đúng như được quảng cáo.

Dây an toàn tự căng trước khi tai nạn Hệ thống an toàn gồm túi khí và dây đai an toàn trên xe Tesla trong một thử nghiệm va chạm của hãng năm 2021. Video: Tesla

Tại cuộc họp, Musk nói rằng Tesla là hãng ôtô đầu tiên đưa ra một tính năng như thế. Vị CEO giải thích: "Đội ngũ an toàn của chúng tôi đưa ra một tính năng căng dây an toàn nếu hệ thống quan sát phát hiện được một va chạm sắp xảy ra - điều chưa từng có trước đây. Vì thế, bạn có thể tưởng tượng rằng nếu bạn có một dây an toàn chỉ căng trong lúc va chạm, thì có rất ít thời gian để căng dây đai".

Tất nhiên sẽ có người nói rằng những hãng xe khác cũng đã có tính năng tương tự, như Mercedes, và đã từ vài năm nay. Tuy nhiên, Tesla là hãng duy nhất phát triển tính năng này dựa trên khả năng quan sát dựa trên camera và hệ thống AI, vì thế cũng có thể là hãng đầu tiên chỉ sử dụng camera và máy tính trên xe để xác định có nên căng dây đai hay không.

Với Mercedes, công nghệ có tên Pre-Safe đã có từ 2013. Theo đó, nhờ hệ thống cảm biến, khi xe ở trong tình huống nguy hiểm hoặc quá gần một đối tượng khác, dây đai sẽ được kéo căng thêm giữ chặt người ngồi.

Ngoài khác biệt về nền tảng camera và AI - trong khi ở Mercedes là cảm biến - tính năng của Tesla còn có ưu thế như cho phép xác định 100% khả năng va chạm xảy ra để căng dây đai. Hệ thống đồng thời tùy chỉnh việc bung túi khí. Và Musk nhắc lại rằng công nghệ của Tesla "có thể nhìn thấy, không chỉ là cảm nhận".

Tính năng mới căng dây đai an toàn trước khi tai nạn xảy ra sẽ có trên cả 4 sản phẩm của Tesla bán tại Mỹ, gồm Model 3, Model Y, Model Y và Model S. Hệ thống sẽ áp dụng trên xe của hãng ở những thị trường khác muộn hơn.

Mỹ Anh (theo Teslarati)