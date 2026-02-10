Tesla lại bị kiện vì tài xế tử vong trong ôtô cháy

MỹTài xế 20 tuổi gọi đến 911 nói "không thể ra ngoài" và sau đó được tìm thấy tử vong ở ghế sau của chiếc Tesla bốc cháy.

Tesla đang đối mặt với một vụ kiện mới sau khi một tài xế bị mắc kẹt và tử vong bên trong chiếc Model Y bốc cháy, làm dấy lên nhiều câu hỏi về hệ thống cửa điện tử của hãng.

Tuần trước, mẹ của một thanh niên 20 tuổi thiệt mạng sau vụ va chạm trong một chiếc Tesla Model Y đời 2021 đã đệ đơn kiện nhà sản xuất ôtô điện. Đơn kiện được đệ trình lên tòa án liên bang ở Massachusetts.

Theo hồ sơ, Samuel Tremblett vẫn còn sống sau khi chiếc xe Model Y của anh đâm vào một cây dọc theo đường 138 ở Easton, một thị trấn nhỏ phía nam Boston, ngày 29/10/2025. Anh đã cố gắng gọi 911 từ trong xe, nhưng bản ghi âm cuộc gọi cho thấy anh không thể mở cửa khi lửa bắt đầu bao trùm chiếc xe.

Chiếc Tesla Model Y đâm vào một cây và bốc cháy khiến tài xế tử vong trong xe do không thể thoát ra ngoài. Ảnh: Easton Police Department

"Tôi bị mắc kẹt trong một vụ tai nạn xe hơi", Tremblett nói trong cuộc gọi, giọng nói cho thấy sự hoảng loạn. "Tôi không thể ra ngoài, làm ơn hãy giúp tôi. Tôi không thể thở. Nó đang cháy. Tôi sắp chết rồi".

Các đội cứu hộ đã được điều động đến hiện trường nhưng không thể dập tắt đám cháy đủ nhanh để cứu thanh niên. Theo tờ Boston, lực lượng cứu hỏa nghe thấy 4 tiếng nổ từ chiếc Model Y trong vòng 10 phút đầu tiên tại hiện trường. Phải mất 4 giờ đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Đơn kiện nêu rõ rằng Tremblett bị thương nghiêm trọng do bỏng nhiệt cũng như hít phải khói. Thi thể của anh được tìm thấy ở ghế sau chiếc Model Y. Theo đơn kiện, anh không thể mở cửa sau vụ va chạm và tử vong do hỏa hoạn trước khi lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Theo đơn kiện, tay nắm cửa điện tử bên ngoài trên Tesla Model Y có thể không mở được trong trường hợp va chạm, khiến cửa không thể mở ra. Ngoài ra, nút mở cửa cơ học bên trong không được đánh dấu rõ ràng và khó tìm thấy.

Điều này đặc biệt gây rắc rối ở phía sau, nơi nút mở cửa khẩn cấp được giấu dưới một tấm nhựa trong hộc cửa. Đó chỉ là một sợi dây cáp đơn giản, và nhiều chủ sở hữu và/hoặc hành khách của Model Y thậm chí không nhận ra nó ở đó.

Xe điện Tesla Model Y với thiết kế tay nắm cửa ẩn. Ảnh: Claveys Corner

Hãng xe điện Mỹ cũng vừa đối mặt với các vụ kiện khác trong những tháng gần đây.

Tháng 10/2025, cha mẹ của một nữ sinh viên đại học thiệt mạng trong vụ tai nạn xe Tesla Cybertruck ở Piedmont cho biết con gái họ bị mắc kẹt trong chiếc xe bốc cháy do lỗi thiết kế khiến cô không thể mở cửa.

Tháng 1 năm nay, vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại do tử vong oan uổng do các con gái của một người đàn ông ở California đệ đơn. Gia đình nạn nhân cho rằng tay nắm cửa điện tử trên chiếc Model Y đời 2023 bị trục trặc, khiến cha họ bị mắc kẹt bên trong chiếc xe đang bốc cháy sau khi xe gặp tai nạn trong lúc đang sử dụng chế độ lái tự động.

Cả hai vụ kiện trên đều đang trong quá trình thụ lý hoặc bổ sung hồ sơ và chưa có phán quyết cuối cùng.

Những lo ngại về hoạt động của các tay nắm cửa điện tử này gần đây đã dẫn đến lệnh cấm ở Trung Quốc, và có khả năng các quốc gia khác cũng sẽ làm theo.

Tại Mỹ, Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) thông báo vào tháng 9 rằng họ đang điều tra các lỗi tiềm ẩn trong một số xe Model Y. Các trường hợp này liên quan đến các sự cố mà tay nắm cửa ngoài được cho là bị hỏng sau va chạm.

Trong khi đó, một nhà lập pháp Mỹ đã đề xuất yêu cầu phải có cơ chế mở cửa cơ học trên các xe mới và cung cấp cho lực lượng cứu hộ khả năng tiếp cận đáng tin cậy khi mất điện.

Mỹ Anh