Tên lửa trả đũa của Iran làm rung chuyển các thành phố Vùng Vịnh

Hàng loạt tên lửa Iran đã xé ngang bầu trời Vùng Vịnh, gây ra nhiều vụ nổ lớn và khiến người dân địa phương hoảng sợ tìm nơi trú ẩn.

Mỹ và Israel hôm 28/2 tập kích nhiều địa điểm trên khắp Iran, gồm thủ đô Tehran. Động thái đã khiến Tehran lập tức tung đòn đáp trả.

Kuwait, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain, những nơi đều có sự hiện diện quân sự của Mỹ, cho biết hệ thống phòng không đã phải kích hoạt để đánh chặn tên lửa Iran. Trên bầu trời các thành phố, những vệt sáng kéo dài kèm theo tiếng nổ lớn được cho là từ các vụ đánh chặn.

Iran tập kích Bahrain Tên lửa Iran tập kích Manama, Bahrain ngày 28/2. Video: X/AMK Mapping

Mảnh vỡ từ tên lửa bị bắn hạ làm dấy lên lo ngại về an toàn. Tại Bahrain, mảnh vỡ rơi xuống một con đường ở khu Sanad, gần trụ sở quân đội. Bộ Nội vụ Qatar cảnh báo người dân không chạm vào các vật thể lạ.

Bahrain cũng thông báo một căn cứ của Hạm đội 5 hải quân Mỹ bị trúng đạn. Video của nhân chứng do Reuters dẫn lại cho thấy cột khói xám bốc lên gần bờ biển quốc đảo này sau khi còi báo động vang lên.

Tại Abu Dhabi, 5 nhân chứng cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và nhìn thấy khói bốc lên từ một điểm ngoài khơi. Một cư dân sống gần khu Corniche nói rằng 5 tiếng nổ liên tiếp khiến cửa kính nhà cô rung lên. Các khu vực Al Dhafra, Bateen cũng ghi nhận tiếng nổ, trong khi máy bay chiến đấu xuất hiện ở Yas Island.

Truyền thông nhà nước UAE đưa tin một người đã thiệt mạng tại Abu Dhabi nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Cháy nổ ở Dubai Đám cháy xuất hiện sau tiếng nổ ở Dubai. Video: X/AMK Mapping

Tại Dubai, 5 vụ nổ lớn xảy ra vào cuối buổi chiều 28/2. Trên đảo nhân tạo The Palm nổi tiếng, đám cháy bùng phát gần một khách sạn và những cột khói lớn có thể được nhìn thấy từ xa.

Dù phần lớn hoạt động thường nhật vẫn tiếp diễn, dịch vụ giao hàng bị ảnh hưởng đáng kể. Một số người dùng ứng dụng dường như đã đặt đơn hàng với số lượng lớn.

"Điều này thật bất thường. Một số nhà cung cấp nói rằng họ sẽ không bổ sung lại một số mặt hàng. Nước gần như đã hết", một nhân viên siêu thị ở Nshama Town Square của Dubai nói.

Vệt sáng của quả đạn trên bầu trời Dubai ở UAE ngày 28/2. Ảnh: AP

Chính phủ UAE cho biết nguồn cung thực phẩm và hàng hóa thiết yếu vẫn dồi dào, trong khi hoạt động nhập khẩu và chuỗi cung ứng vẫn diễn ra bình thường. Họ khẳng định các kho dự trữ chiến lược đủ để duy trì trong thời gian dài. Giới chức kêu gọi công chúng không hoảng loạn mua sắm tích trữ.

Tại Bahrain và Qatar, giới chức giáo dục thông báo các trường học sẽ chuyển sang hình thức giảng dạy trực tuyến từ ngày 1/3.

Văn phòng Truyền thông Abu Dhabi cho biết tình hình an ninh nội bộ vẫn ổn định và các lĩnh vực trọng yếu đang hoạt động trong trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Vị trí của Iran và các nước Trung Đông. Đồ họa: Guardian

Tổng thống UAE và Thái tử Arab Saudi đã điện đàm sau các vụ tấn công, trong đó hai lãnh đạo kêu gọi các bên kiềm chế và quay trở lại con đường ngoại giao. Cuộc gọi là một trong những lần tiếp xúc hiếm hoi giữa hai cường quốc Vùng Vịnh vốn có quan hệ căng thẳng từ cuối năm ngoái.

Trong khi đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố "tên lửa Iran đã giáng đòn mạnh vào các vùng lãnh thổ bị kiểm soát và căn cứ của Mỹ trong khu vực. Chiến dịch này sẽ không dừng lại cho đến khi đối thủ bị đánh bại hoàn toàn".

Thanh Tâm (Theo Reuters, AFP)