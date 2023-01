Một nhà quan sát ghi lại khoảnh khắc tên lửa LauncherOne của Virgin Orbit rơi trở lại Trái Đất sau vụ phóng hỏng vào ngày 10/1.

Tên lửa Anh rơi xuống Trái Đất sau nhiệm vụ thất bại Tầng đầu tiên của LauncherOne bay ngang qua bầu trời phía trên quần đảo Canary. Video: Ramón López

Tầng đầu tiên của phương tiện LauncherOne rơi xuống bề mặt Trái Đất vào 6h18 ngày 10/1 theo giờ Hà Nội. Quá trình hồi quyển tạo ra một quả cầu lửa lớn trong video quay từ Lanzarote, một hòn đảo thuộc quần đảo Canary ở ngoài khơi phía tây châu Phi. Người quay video là Ramón López, cộng tác viên của Mạng lưới Thiên thạch Tây Ban Nha.

Tên lửa Ramón López cất cánh từ cảng vũ trụ Cornwall bên dưới cánh máy bay vận chuyển Cosmic Girl của Virgin Orbit vào 5h02 ngày 10/1 theo giờ Hà Nội trong nhiệm vụ "Start Me Up", đặt theo tên bài hát nổi tiếng năm 1981 của Rolling Stones. Đây là nhiệm vụ đầu tiên phóng lên quỹ đạo từ Anh (dù Cosmic Girl thả tên lửa LauncherOne phía trên Đại Tây Dương ngoài khơi tây nam Ireland). Tuy nhiên, tên lửa LauncherOne gặp sự cố bất thường và không thể bay tới quỹ đạo, dẫn tới thất lạc 9 vệ tinh nhỏ.

Video của López ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của tầng đầu tiên của LauncherOne, theo nhà khoa học kiêm chuyên gia theo dõi vệ tinh Marco Langbroek. "Địa điểm quay, vị trí trên bầu trời, hướng di chuyển của vật thể hồi quyển, tất cả đều trùng khớp với lộ trình phóng", Langbroek cho biết.

Virgin Orbit đã thực hiện 5 lần phóng thành công liên tục trước "Start Me Up". Công ty từng phóng hỏng một lần trong chuyến bay thử đầu tiên lên quỹ đạo hồi tháng 5/2020. Khi đó, nguyên nhân phóng hỏng đến từ ống đổ nhiên liệu bị vỡ ở tầng đầu tiên của tên lửa. Virgin Orbit và Cơ quan Vũ trụ Anh đã tiến hành tìm hiểu lý do dẫn tới sự cố lần này, theo giám đốc điều hành công ty Dan Hart.

An Khang (Theo Space)