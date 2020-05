Techcombank nhận khoản vay hợp vốn 500 triệu USD

Khoản vay của Techcombank được điều phối và quản lý bởi Ngân hàng United Overseas Bank Limited (UOB). Trong đó, ngân hàng Australia and New Zealand Bank Group Limited, CTBC Bank, First Abu Dhabi Bank PJSC và Taishin International Bank được chỉ định thu xếp, bảo lãnh phát hành và dựng sổ. Đây là khoản vay tín chấp có thời hạn 3 năm, với mức lãi suất bằng với lãi cho vay USD liên ngân hàng cộng biên độ 1,5% một năm, giúp tăng thanh khoản, bổ sung nguồn vốn cho Techcombank.

Bà Lim Lay Wah, Giám đốc Điều hành, Giám đốc toàn cầu mảng Định chế tài chính UOB cho biết, 500 triệu USD là khoản vay hợp vốn lớn nhất được thực hiện bởi một định chế tài chính ở Việt Nam. Nhờ kết quả kinh doanh vượt trội, Techcombank đã thu hút số lượng lớn nhà băng tham gia cho vay hợp vốn trên thị trường sơ cấp.

Theo đại diện Techcombank, hoạt động nằm trong kế hoạch huy động vốn thông thường của đơn vị. Trước đó, nhà băng dự kiến giao dịch vay hợp vốn 300 triệu USD và đã chào bán cho các nhà đầu tư từ giữa tháng 2. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu lớn từ thị trường hợp vốn quốc tế, quy mô khoản vay nâng lên 500 triệu USD. Từ đó thu hút sự tham gia của 24 định chế tài chính có trụ sở tại Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Đài Loan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Khoản vay ký kết ngày 17/4, được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận vào 29/4.

Ông Phùng Quang Hưng, Giám đốc Điều hành, Phó Tổng giám đốc thường trực Techcombank cho rằng, việc huy động thành công thể hiện sự tín nhiệm của các định chế tài chính với năng lực và uy tín của đơn vị trong bối cảnh thách thức từ đại dịch.

Khách hàng giao dịch tại quầy Techcombank.

Techcombank được xếp hạng tín nhiệm bậc cao nhất trong số các nhà băng tại Việt Nam, với mức xếp hạng Ba3 bởi Moody's và BB từ S&P. Đơn vị đã nhận giải thưởng "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2018" từ Euromoney, "Ngân hàng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2019" từ Asia Risk và "Ngân hàng thanh toán tốt nhất Việt Nam năm 2019" từ The Asian Banker. Đồng thời là nhà băng đứng đầu về tỷ lệ an toàn vốn (hệ số CAR) theo chuẩn Basel II và đứng thứ 3 trong top 500 công ty tư nhân có lợi nhuận cao nhất năm 2019.

Hiện Techcombank phục vụ gần 8 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, với mạng lưới hơn 300 điểm giao dịch trên cả nước và hệ thống ngân hàng số hiện đại.

Minh Chi