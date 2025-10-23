Techcombank đưa đêm hòa nhạc 'White Night' về Việt Nam

Hà NộiDàn nhạc giao hưởng St. Petersburg Philharmonic Orchestra - một trong những dàn nhạc lâu đời của Nga sẽ biểu diễn tại nhà hát Hồ Gươm, đêm 1 - 2/11.

Khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức những kiệt tác âm nhạc của Tchaikovsky, Mussorgsky và Rimsky-Korsakov - biểu tượng của nghệ thuật cổ điển Nga. Buổi hòa nhạc lấy cảm hứng từ hiện tượng "Đêm trắng - White Night" nơi bầu trời St. Petersburg vẫn bừng sáng giữa đêm hè.

St. Petersburg Philharmonic Orchestra thành lập năm 1882, là dàn nhạc danh dự và lâu đời nhất của Liên bang Nga. Dàn nhạc được giới chuyên môn quốc tế nhận xét "là một trong những dàn nhạc danh giá tầm cỡ thế giới và quan trọng nhất trong lịch sử nước Nga". Năm 1934, St. Petersburg Philharmonic Orchestra là dàn nhạc đầu tiên nhận danh hiệu "Dàn nhạc danh dự của Nga".

Trong gần hai thập kỷ, dàn nhạc đã chinh phục khán giả tại những nhà hát danh tiếng bậc nhất như Musikverein (Vienna), Royal Festival Hall (London), Carnegie Hall (New York) và Tokyo Opera City, đồng thời góp mặt trong nhiều liên hoan âm nhạc lớn tại châu Âu và châu Á.

Dàn nhạc giao hưởng St. Petersburg. Ảnh: Dàn nhạc giao hưởng St. Petersburg

Bên cạnh các nghệ sĩ quốc tế của dàn nhạc, dự kiến chương trình còn có các vị khách đến từ Nga và Đông Âu cùng đại diện các Bộ, Ban ngành của Việt Nam.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) là nhà tài trợ độc quyền chương trình nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga.

Đại diện Techcombank chia sẻ, sự kiện đẳng cấp này một lần nữa minh chứng cho cam kết của Techcombank Private trong việc mang đến những trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật độc bản cho khách hàng. Đêm nhạc - White Night là một không gian lan tỏa những giá trị văn hóa - điều mà Techcombank luôn gửi gắm trong từng sản phẩm, dịch vụ, kiến tạo dành riêng đến Hội viên Techcombank Private.

Yên Chi