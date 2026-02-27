TCP Việt Nam ghi dấu ấn qua loạt hành động vì môi trường

TCP Việt Nam từng bước chuyển hóa các cam kết môi trường thành hành động cụ thể, như trồng rừng, chuyển đổi 100% bao bì sang vật liệu có khả năng tái chế.

Kiên định với định hướng phát triển bền vững, nhiều năm qua, TCP Việt Nam triển khai nhiều hoạt động gắn với bảo vệ hệ sinh thái và lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng.

"Hành trình vì một Việt Nam xanh"

Chương trình được TCP Việt Nam khởi động vào năm 2024 với mục tiêu góp phần bảo vệ môi trường sống, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển bền vững. Sau hơn hai năm triển khai, chương trình đã ghi nhận những kết quả bước đầu cả về thay đổi nhận thức lẫn giải pháp thực tiễn. Doanh nghiệp đã trao tặng 2.700 cây lim xẹt tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu cho Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) trong nỗ lực gìn giữ hệ sinh thái rừng ven biển. Hoạt động này góp phần thực hiện Đề án "Trồng một tỷ cây xanh" do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các thành viên tham gia hoạt động trồng 2.700 cây lim xẹt tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu năm 2024. Ảnh: TCP Việt Nam

Song song với các hoạt động trồng rừng, doanh nghiệp cũng chủ động đồng hành các nhà khoa học và nhà hoạch định chính sách nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về trách nhiệm môi trường. Tiêu biểu là hội thảo chuyên đề "TCP Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh" tổ chức vào tháng 4/2024, cung cấp thông tin về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), chính sách phát triển thị trường carbon và các quy định liên quan đến mục tiêu Net Zero tại Việt Nam.

Ở cấp độ vận hành, TCP Việt Nam kiên trì hoàn thiện quy trình sản xuất theo hướng bền vững. Từ năm 2022, doanh nghiệp bắt đầu thí điểm thu gom, tái chế chai nhựa, lon nhôm và thùng giấy. Đến cuối năm 2024, 100% bao bì của Tập đoàn TCP được chuyển đổi sang vật liệu có khả năng tái chế, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về EPR, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu tác động môi trường từ bao bì và sản phẩm tiêu dùng.

Hành động vì nguồn nước

Bước sang năm 2026 này, TCP Việt Nam sẽ tiếp nối những nỗ lực bảo vệ môi trường bằng việc tham gia dự án "Nâng cao nhận thức và hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước". Dự án này kéo dài trong ba năm, xuyên suốt từ 2026 đến 2028, với trọng tâm thúc đẩy những sáng kiến cộng đồng, các giải pháp công nghệ và mô hình tuần hoàn nước có ý nghĩa thiết thực do thanh niên, sinh viên khởi xướng, nhằm giảm thiểu ô nhiễm và lan tỏa lối sống xanh.

Lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn TCP và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho dự án "Nâng cao nhận thức và hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước". Ảnh: TCP Việt Nam

Trong dự án này, thanh niên là lực lượng nòng cốt của mọi hoạt động, giữ vai trò then chốt giúp lan tỏa nhận thức và thúc đẩy hành động của cộng đồng. Với việc đưa thế hệ trẻ lên tuyến đầu của hoạt động bảo vệ môi trường, doanh nghiệp kỳ vọng không chỉ bảo vệ môi trường ở thời điểm hiện tại, mà còn xây dựng được một lực lượng kế cận có đủ tâm huyết và tri thức để kiến tạo tương lai xanh.

Với dự án này, TCP Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các đối tác quen thuộc là Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam. Đại diện TCP Việt Nam cho biết, việc doanh nghiệp luôn chủ động thiết lập các chương trình hợp tác đa phương khi triển khai hoạt động vì cộng đồng giúp sức mạnh của mỗi bên được khai thác tối đa, đem lại hiệu quả thiết thực và bền vững cho các dự án.

Diệp Chi