TCL nâng cấp giải pháp điều hòa cấp khí tươi

Điều hòa TCL FreshIN 3.0 lấy khí tươi từ bên ngoài, đi qua bộ lọc HEPA 4 lớp để làm sạch khuẩn, bụi mịn, giúp duy trì thông thoáng, độ ẩm cho không gian sống.

Sản phẩm được giới thiệu trong sự kiện ra mắt hệ giải pháp làm mát thông minh của TCL, chiều 10/4. Trong lần ra mắt này, hãng nhấn mạnh thông điệp "Smart Saving - Fresh Living" (Tiết kiệm thông minh - Khí tươi mát lành). FreshIN 3.0 là dòng điểm nhấn, được nâng cấp về công nghệ tạo khí tươi chủ động và tiết kiệm năng lượng.

Theo ông Duy Nguyễn, đại diện Phòng huấn luyện kỹ thuật TCL, nhiều gia đình dành phần lớn thời gian trong không gian kín. Không gian càng kín, nồng độ CO2 càng cao dẫn đến cảm giác bí bách, khó chịu.

Ông Duy Nguyễn, đại diện TCL trình bày về danh mục sản phẩm mới. Ảnh: Diệp Vân

Để giải quyết vấn đề này, FreshIN 3.0 được thiết kế với khả năng cấp khí tươi chủ động, kết hợp hệ thống lọc đa lớp giúp giảm 97% bụi mịn PM2.5, đồng thời hỗ trợ kháng khuẩn 99% và kháng virus 97,2%. Thiết bị còn tích hợp cảm biến theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực, giúp người dùng dễ dàng nhận biết và điều chỉnh môi trường sống.

Anh Trần Mạnh Hiệp, nhà sáng lập diễn đàn Tinhte, đã trực tiếp lắp đặt FreshIN 3.0 trong văn phòng trong một tuần, trực tiếp giải thích cơ chế của máy. Anh cho biết với phòng kín, khi nạp thêm khí tươi sẽ khiến áp suất trong phòng cao hơn bên ngoài. CO2, bụi bẩn nặng hơn không khi nên sẽ chìm xuống phía dưới phần nền nhà. Lúc này, áp lực sẽ đẩy các chất qua các khe hở phía dưới cửa đi ra ngoài.

Tại sự kiện, anh trực tiếp dùng thiết bị đo nồng độ CO2 để kiểm chứng. Khi bắt đầu bật điều hòa, nồng độ CO2 ở mức hơn 1.900 ppm, gây khó chịu. Sau vài tiếng, nồng độ đo được liên tục giảm về 1.000, 700 rồi 500 - những mức tạo cảm giác dễ chịu. "Không khí được luân chuyển qua màng lọc nên góp phần hỗ trợ sức khỏe", anh Hiệp nói.

Thiết kế dòng FreshIN 3.0 với cổng cấp khí tươi bên trên. Ảnh: Diệp Vân

Ông Duy Nguyễn cho biết dù hút luồng khí trực tiếp từ bên ngoài, máy chỉ có độ ồn 16 dB, tương đương lá rơi. Phần trình diễn thực tế cũng cho thấy điều tương tự khi gần như không thể nghe tiếng gió thổi nếu đứng cách thiết bị 2 m, phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ, dùng trong phòng ngủ. Điều này có được là nhờ hệ thống giảm ồn 4 lớp khi xử lý luồng gió ra vào bao gồm lõi xoắn kép, quạt vận hành với áp suất tĩnh cao, buồng cách âm vi lỗ hai lớp, buồng điều hướng gió thông minh.

Tính năng điều khiển bằng giọng nói (AI Voice Control) là điểm mới trên dòng điều hòa, hỗ trợ ra lệnh theo các câu đã được hãng thiết lập trước. Tuy nhiên, điều hòa vẫn chưa hỗ trợ tiếng Việt. Hãng cho biết cân nhắc đưa tiếng Việt vào danh mục nếu kết quả kinh doanh khả quan. Ngoài giọng nói, người dùng có thể kết nối ứng dụng di động để điều khiển.

Một trong những thay đổi đáng chú ý của các dòng máy lạnh thế hệ mới là cách tiếp cận "làm mát nhẹ nhàng" thay vì thổi gió mạnh trực tiếp. Với FreshIN 3.0, TCL phát triển công nghệ luồng gió mềm (Gentle Breeze) thông qua hệ thống hơn 1.200 lỗ siêu nhỏ, giúp phân tán khí mát đồng đều trong không gian.

Nhờ đó, luồng gió trở nên êm dịu hơn, hạn chế tình trạng khô da, khô mắt hay khó chịu khi sử dụng máy lạnh trong thời gian dài - vấn đề thường gặp ở nhiều gia đình.

Thiết bị có thể điều khiển qua ứng dụng di động. Ảnh: Diệp Vân

Ngoài ra, sản phẩm được thiết kế để vận hành ổn định trong điều kiện nhiệt độ cao, lên đến 60 độ C. Theo hãng, thiết bị phù hợp với đặc điểm khí hậu nóng tại Việt Nam, đặc biệt trong những giai đoạn nắng nóng kéo dài.

Bên cạnh công năng, tiết kiệm điện vẫn là tiêu chí được nhiều người dùng quan tâm. Thương hiệu tích hợp công nghệ T-AI Energy Saving cho phép thiết bị tự điều chỉnh công suất theo điều kiện thực tế, góp phần giảm mức tiêu thụ điện năng trong quá trình sử dụng. Theo công bố, tính năng giúp tiết kiệm 37% so với dòng máy Inverter và khoảng 85% so với dòng máy không có Inverter

Người dùng cũng có thể theo dõi và điều khiển thiết bị từ xa thông qua ứng dụng, giúp việc quản lý trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt với các gia đình có nhịp sinh hoạt linh hoạt.

Các dòng điều hòa TCL trong năm 2026. Ảnh: Diệp Vân

Bên cạnh dòng FreshIN 3.0, TCL đồng thời giới thiệu thêm nhiều dòng máy lạnh khác trong năm 2026 nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu. Trong đó, dòng BreezeIN Plus hướng đến trải nghiệm làm mát nhẹ dịu kết hợp chăm sóc sức khỏe, còn dòng SaveIN tập trung vào vận hành tiết kiệm và tính tiện dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Ông Yi PengWei, Tổng giám đốc TCL Việt Nam cho biết danh mục máy lạnh TCL 2026 thể hiện hướng phát triển lâu dài trong lĩnh vực giải pháp không khí thông minh. "Với nền tảng công nghệ, năng lực sản xuất toàn cầu cùng sự thấu hiểu nhu cầu tại Việt Nam, chúng tôi kỳ vọng mang đến những giải pháp làm mát hiệu quả, tiết kiệm, tạo cuộc sống tiện nghi hơn mỗi ngày", ông nói.

TCL là thương hiệu điện tử tiêu dùng hoạt động trên nhiều thị trường toàn cầu, với danh mục sản phẩm đa dạng từ TV, thiết bị gia dụng đến các giải pháp nhà thông minh. Hãng có 27 năm hoạt động trong lĩnh vực điều hòa không khí, liên tục đầu tư công nghệ, hướng đến trải nghiệm sống tiện nghi, hiện đại và phù hợp hơn với xu hướng tiêu dùng.

Hoài Phương