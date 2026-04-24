TCIE Việt Nam ra mắt minibus 16 chỗ TQ Fortune

Mẫu minibus 16 chỗ dành cho mục đích kinh doanh dịch vụ, ra đời từ hợp tác với JMCG Jingma Motors (Trung Quốc) và lắp động cơ Isuzu, theo TCIE Việt Nam.

Dòng minibus TQ Fortune được TCIE Việt Nam (thành viên tập đoàn Tan Chong) giới thiệu đến thị trường Việt Nam hôm 22/4, lắp ráp tại nhà máy TCIEV của hãng ở TP Đà Nẵng. Đại diện TCIE cho biết, mẫu xe này được phát triển trên nền tảng hợp tác chiến lược, chuyển giao công nghệ với JMCG Jingma Motors (Trung Quốc), đánh dấu bước tiến mới trong phân khúc vận tải hành khách.

Lễ xuất xưởng minibus TQ Fortune 16 chỗ đầu tiên tại nhà máy TCIEV, thành viên tập đoàn Tan Chong (Malaysia). Ảnh: TCIE

Theo đó, hãng công bố TQ Fortune trang bị động cơ Isuzu 2.8, công suất 125 mã lực và sức kéo 300 Nm, đạt chuẩn khí thải Euro 5. Hộp số sàn 5 cấp ứng dụng công nghệ từ Getrag, hãng sản xuất của Đức. "Sự kết hợp của động cơ Isuzu, công nghệ hộp số Getrag tạo nền tảng vận hành cho TQ Fortune, giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả khai thác, tối ưu chi phí bảo dưỡng trong dài hạn", đại diện TCIE nói.

Mẫu minibus trang bị các công nghệ an toàn như phanh ABS, EBD, kiểm soát lực kéo TCS, cân bằng điện tử ESC. Xe có túi khí kép phía trước, khung xe dùng thép cường lực được gia cố, tăng khả năng bảo vệ và hấp thụ xung lực.

Thiết kế mẫu minibus 16 chỗ TQ Fortune. Ảnh: TCIE

Nội thất TQ Fortune có cấu hình 16 chỗ ngồi với lối đi ở giữa. Hàng ghế sau có thể gập linh hoạt theo mục đích sử dụng. Hệ thống điều hòa với cửa gió trên trần. Xe có bậc lên xuống chỉnh điện, 10 cổng sạc USB và khoang lái trực quan, hướng về phía tài xế. Tiện nghi khác của TQ Fortune gồm: màn hình giải trí cảm ứng 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, camera lùi, cảm biến đỗ xe phía sau.

Ở ngoại thất, mẫu minibus có lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn chiếu sáng projector và đèn sương mù. Gương hậu kích thước lớn hỗ trợ tài xế quan sát, có khả năng chỉnh điện để mở rộng tầm nhìn, hỗ trợ lái xe an toàn trong đô thị. Đuôi xe thiết kế vuông vức nhằm tối ưu không gian chứa đồ. Cửa sau mở rộng 180 độ.

Xe trang bị cửa trượt bên hông, kèm bậc bước chân chỉnh điện. Ảnh: TCIE

Hãng công bố TQ Fortune có mức tiêu hao nhiên liệu 9,5 lít/ 100 km, tầm di chuyển 715 km khi nạp đầy nhiên liệu. Xe có hai phiên bản Tiêu chuẩn và Cao cấp, giá lần lượt 735 triệu và 765 triệu đồng, đã bao gồm VAT. 200 khách mua đầu tiên có cơ hội bốc thăm may mắn với ba giải thưởng xe máy điện, tổng trị giá 100 triệu đồng.

TQ Fortune được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Quang Anh