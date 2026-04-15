Tay vợt hai lần vô địch cầu lông Olympic giải nghệ

Tay vợt Đan Mạch Viktor Axelsen tuyên bố giải nghệ ở tuổi 32 ngày 15/4, khi xác định không còn đủ thể trạng để thi đấu đỉnh cao vì chấn thương lưng kéo dài.

Trong thông báo trên mạng xã hội, Axelsen thừa nhận đây là quyết định khó khăn nhất sự nghiệp. "Hôm nay không phải ngày dễ dàng với tôi. Do những vấn đề tái phát ở lưng, tôi không còn có thể tập luyện và thi đấu ở cấp độ cao nhất", anh viết. "Cơ thể không cho phép tôi tiếp tục, dù bản thân đã cố gắng cật lực".

Axelsen đã không thi đấu từ tháng 10/2025, sau khi dự giải Đan Mạch Mở rộng. Trước đó, anh phẫu thuật lưng tháng 4/2025 và bước vào quá trình hồi phục dài. Tuy nhiên, nỗ lực trở lại không thành công khi cơn đau tái phát, khiến anh không thể đạt thể trạng cần thiết. Các bác sĩ cảnh báo nguy cơ Axelsen phải phẫu thuật thêm nếu tiếp tục thi đấu, thậm chí có thể đối mặt với những can thiệp nghiêm trọng hơn.

Axelsen thi đấu trong trận chung kết đơn nam Olympic Paris 2024 gặp Kunlavut Vitidsarn tại nhà thi đấu Porte de La Chapelle, thành phố Paris, Pháp ngày 5/8/2024. Ảnh: Reuters

Sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ phẫu thuật và đội ngũ y tế, anh cho biết: "Với tình trạng hiện tại, việc tiếp tục thi đấu là không thể. Đơn giản, cơ thể đang nói rằng tôi phải dừng lại".

Quyết định giải nghệ khép lại sự nghiệp vĩ đại bậc nhất lịch sử cầu lông đơn nam. Axelsen từng giữ vị trí số một thế giới hơn 100 tuần liên tiếp, và tổng cộng 183 tuần, thành tích chỉ kém Lee Chong Wei (142 tuần liên tiếp, tổng 310 tuần). Anh có lối chơi toàn diện, thể hình, thể lực vượt trội và khả năng kiểm soát trận đấu gần như hoàn hảo.

Đỉnh cao sự nghiệp của Axelsen đến ở hai kỳ Olympic liên tiếp. Anh giành HC vàng đơn nam tại Tokyo 2020, trước khi bảo vệ thành công danh hiệu tại Paris 2024. Trước đó, anh cũng từng giành HC đồng tại Rio 2016 khi mới 22 tuổi. Axelsen giàu thành tích nhất lịch sử cầu lông đơn nam Olympic, hơn Lâm Đan (Lin Dan) - người giành hai HC vàng năm 2008 và 2012.

Ở giải vô địch thế giới, Axelsen đăng quang hai lần, vào các năm 2017 và 2022. Ngoài ra, anh còn là trụ cột giúp Đan Mạch giành nhiều danh hiệu châu Âu, trong đó có ba chức vô địch cá nhân và 4 đồng đội.

Không chỉ thành công về danh hiệu, Axelsen còn được đánh giá cao nhờ sự chuyên nghiệp và tinh thần cầu tiến. Anh từng chia sẻ giấc mơ từ nhỏ là trở thành tay vợt số một thế giới, và đã theo đuổi mục tiêu đó bằng toàn bộ sự nghiệp. "Cầu lông chưa bao giờ chỉ là công việc. Đó là cuộc sống của tôi, và tôi đã cống hiến mọi thứ vì nó", anh viết.

Dù giải nghệ trong hoàn cảnh không mong muốn, Axelsen vẫn nhìn lại hành trình với niềm vui và sự biết ơn. "Quyết định này có lúc khiến tôi cảm thấy không công bằng", anh chia sẻ. "Nhưng cơ thể tôi đã làm việc phi thường trong nhiều năm. Tôi thấy mình may mắn vì được thi đấu, tập luyện và giành nhiều danh hiệu lớn".

