Tây Ninh sắp đón gần 1.500 căn nhà ở xã hội tại khu đô thị Hậu Nghĩa - Đức Hòa

Sở Xây dựng Tây Ninh vừa công bố dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa, quy mô gần 1.500 căn hộ cho người thu nhập thấp.

Dự án nằm trong Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa, do Công ty Cổ phần Phát triển Thành Phố Xanh làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích khoảng 7,14 ha gồm 8 block chung cư cao 8 tầng. Các căn hộ có diện tích đa dạng, trong đó loại một phòng ngủ từ 26 m2 đến 40 m2, còn loại hai phòng ngủ từ 48 m2 đến 54 m2, dự kiến cung cấp nhu cầu nhà ở cho 2.300 người lao động và các hộ gia đình có thu nhập trung bình - thấp.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai trong 6 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư. Hiện chủ đầu tư chưa công bố giá bán cũng như thời điểm mở bán chính thức. Người dân có nhu cầu có thể tìm hiểu và nộp hồ sơ đăng ký tại địa chỉ A16-A17 đường 3/2, xã Hậu Nghĩa khi dự án bắt đầu tiếp nhận.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Khu đô thị mới Hậu Nghĩa – Đức Hòa. Ảnh: MIK Group

Việc mua nhà ở xã hội phải thông qua quy trình xét duyệt hồ sơ, với các điều kiện về thu nhập, tình trạng nhà ở và người thụ hưởng theo quy định của pháp luật. Trường hợp số lượng hồ sơ vượt nguồn cung, việc lựa chọn có thể được thực hiện bằng hình thức chấm điểm hoặc bốc thăm.

Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa, có tên thương mại là Vinhomes Green City, có quy mô khoảng 197 ha với tổng vốn đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 3/2025, dự kiến phục vụ khoảng 40.000 cư dân.

Theo quy hoạch, khu đô thị phát triển theo mô hình khu dân cư quy mô lớn, gồm nhiều loại hình như nhà phố, biệt thự, căn hộ và nhà ở xã hội. Các sản phẩm đầu tiên dự kiến được bàn giao từ năm 2026, trong khi toàn khu có thể hoàn thiện vào giai đoạn 2027-2029.

Sau sáp nhập, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của Tây Ninh tăng mạnh. Theo kế hoạch, giai đoạn 2025-2030, tỉnh phải hoàn thành hơn 80.000 căn, trong khi riêng năm 2025 được giao 3.743 căn. Cùng với đó, địa phương đã quy hoạch gần 600 ha đất cho phân khúc này và đang triển khai hàng chục dự án quy mô lớn.

Nguồn cung gần 1.500 căn hộ được đánh giá là bổ sung đáng kể cho phân khúc nhà ở giá phù hợp tại khu vực. Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp vẫn ở mức cao, các dự án nhà ở xã hội tại các địa phương giáp ranh TP HCM như Tây Ninh đang thu hút sự quan tâm nhờ quỹ đất dồi dào và chi phí phát triển thấp hơn khu vực trung tâm.

Phương Uyên