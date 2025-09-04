Tây Ninh kiến nghị xây tuyến đường sắt kết nối TP HCM

Tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài dài 57 km nối Tây Ninh và TP HCM nhằm phát triển vận tải hàng hóa, hành khách thúc đẩy kinh tế hai địa phương.

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản gửi UBND TP HCM, kiến nghị Bộ Xây dựng và Chính phủ cập nhật tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài vào quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia và quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực.

Tuyến đường sắt dài 57 km, khổ đôi 1.435 mm, mặt đường 12,5 m, lộ giới 40 m. Điểm đầu tại ga Tân Hưng (Bến Cát, TP HCM), chạy song song trục đường bộ phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ Bình Dương - Tây Ninh. Điểm cuối tại ga Mộc Bài, khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Trong đó, 27 km đi qua địa phận Tây Ninh, 30 km còn lại thuộc TP HCM.

Theo UBND Tây Ninh, tuyến đường sắt khi hình thành sẽ tạo động lực phát triển vận tải hàng hóa, hành khách giữa hai địa phương, đồng thời gắn với phát triển du lịch sinh thái sông Sài Gòn và hồ Dầu Tiếng. Công trình còn được kỳ vọng thúc đẩy công nghiệp, logistics cho khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và khu vực giáp ranh TP HCM, lan tỏa ra toàn vùng Đông Nam Bộ.

Trước đó, tuyến đường sắt này đã được tỉnh Bình Dương cũ và Tây Ninh cũ đưa vào quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa được cập nhật trong đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quốc gia.

