Tay đua xe 7 tuổi gây sốt mạng Trung Quốc

Thiệu Tử Yến học đua xe từ năm 1 tuổi và lên 5 tuổi, cậu bé đã được cấp chứng chỉ tay đua xe đường trường chuyên nghiệp.

Thiệu Tử Yến, 7 tuổi, quê ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, khiến người dùng mạng xã hội Trung Quốc kinh ngạc vì đam mê dành cho môn thể thao đua xe đường trường dù còn ít tuổi.

Cha của cậu bé cho hay từ khi mới biết đi, con trai đã đặc biệt thích đua xe. Cậu bé bắt đầu sử dụng thiết bị mô phỏng đua xe tại nhà từ năm 1 tuổi. Thấy con trai có năng khiếu, anh đã thiết kế một chiếc máy mô phỏng nhỏ hơn để con luyện tập.

Tay đua nhí chuyên nghiệp trẻ nhất Trung Quốc Thiệu Tử Yến đua xe trên băng ở Hắc Long Giang hồi đầu tháng 3. Video: Douyin/Thiệu Tử Yến

Sau đó, ông mua một chiếc go-kart điện cho con và đến năm 2 tuổi, Thiệu Tử Yến nói với bố rằng xe chạy quá chậm. Cha cậu bé tiếp tục nâng cấp xe lên thành go-kart chạy bằng nhiên liệu, đồng thời đăng ký cho con theo học khóa huấn luyện chuyên nghiệp.

Thiệu Tử Yến thường xuyên xem video đua xe quốc tế để học hỏi kỹ năng từ các tay đua chuyên nghiệp, thậm chí học được kỹ thuật từ phim hoạt hình đua xe đường phố Nhật Bản Initial D.

Năm 4 tuổi, Thiệu Tử Yến xếp thứ 30 trên bảng xếp hạng thế giới về trò chơi mô phỏng. Cha cậu bé, một người chơi mô phỏng dày dạn kinh nghiệm hơn, xếp ngoài vị trí 3.000.

Thiệu Tử Yến bắt đầu học lái xe đua đường trường và từng lái trên bề mặt băng với tổng thời gian 40 ngày. Lên 5 tuổi, cậu bé được Liên đoàn Thể thao Ôtô và Môtô Trung Quốc cấp giấy chứng nhận trở thành tay đua xe đường trường chuyên nghiệp.

Cha cậu đặt làm riêng cho con trai một chiếc xe đua cũ dòng Suzuki Swift với chi phí hơn 200.000 nhân dân tệ (30.000 USD). Anh cho hay gia cảnh bình thường, bản thân làm nhiếp ảnh gia tự do tại Bắc Kinh và công việc có liên quan đến ôtô.

Số tiền chi cho độ xe phần lớn là tiền tiết kiệm của anh và tiền ủng hộ từ người hâm mộ Thiệu Tử Yến. Cậu bé có hơn một triệu người theo dõi trên tài khoản mạng xã hội.

Hồi đầu tháng 3, Thiệu Tử Yến giành giải nhất trong một cuộc đua xe đường trường cấp quốc gia, trở thành người trẻ nhất thế giới chiến thắng ở một cuộc đua xe đường trường chuyên nghiệp. Cha cậu bé cũng luyện tập để giành chứng chỉ tay đua chuyên nghiệp nhằm đồng hành cùng con trong hành trình này.

Một số người đặt câu hỏi tại sao trẻ vị thành niên có thể đua ôtô. Cha cậu bé giải thích rằng họ phải kéo xe tới đường đua vì trẻ em không được phép lái xe trên đường công cộng. Tổng chi phí sửa đổi và vận chuyển phương tiện đã lên tới hơn 116.000 USD.

Anh cũng tiết lộ giấc mơ của con trai là trở thành người Trung Quốc đầu tiên giành chức vô địch Giải đua xe đường trường thế giới (WRC).

"Chúng ta đang chứng kiến sự ra đời của một thiên tài đua xe", một người dùng mạng bình luận.

"Cậu bé lớn lên bằng cách uống xăng thay sữa à?", một người khác đùa vui.

Đua xe đường trường là môn thể thao bắt nguồn từ châu Âu vào đầu thế kỷ 20, được du nhập vào Trung Quốc từ những năm 1980. Thành tích tốt nhất của một tay đua Trung Quốc thuộc về Hàn Ngụy, 53 tuổi, người cán đích ở vị trí thứ 8 chung cuộc tại giải Dakar Rally 2023 tại Arab Saudi.

