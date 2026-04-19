Tay đua tử nạn ở chặng có Verstappen

ĐứcTay đua nghiệp dư Juha Miettinen qua đời sau tai nạn liên hoàn bảy xe tại chặng đua thuộc hệ thống Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS), sự kiện có ngôi sao F1 Max Verstappen.

Tai nạn xảy ra chỉ khoảng 25 phút sau khi cuộc đua dự kiến kéo dài bốn tiếng khởi tranh, tương đương ba vòng đầu tại đường đua. Theo ban tổ chức, vụ va chạm liên quan tới bảy xe diễn ra ở đoạn Steilstrecke thuộc vòng đua Nordschleife, nổi tiếng khắc nghiệt nhất của tổ hợp Nurburgring. Khu vực này có độ dốc lớn, tầm nhìn hạn chế và gần như không có nhiều khoảng thoát hiểm.

Ngay sau sự cố, cờ đỏ được phất để dừng cuộc đua, cho phép lực lượng cứu hộ và y tế tiếp cận hiện trường. Sau va chạm giữa nhiều phương tiện, cuộc đua lập tức dừng để phục vụ công tác cứu nạn và giải tỏa. Miettinen, người điều khiển chiếc BMW 325i số 121, được đưa ra khỏi xe và chuyển tới trung tâm y tế trong tình trạng nguy kịch.

Dù các nhân viên y tế có mặt gần như ngay lập tức, mọi nỗ lực hồi sức đều không thành công. Tay đua 66 tuổi đã qua đời tại trung tâm y tế sau khi các biện pháp cứu chữa không mang lại kết quả. Sáu tay đua khác liên quan vụ việc được đưa đi kiểm tra tại bệnh viện, nhưng không ai gặp nguy hiểm tới tính mạng.

Juha Miettinen (trái) và Max Verstappen (phải) đều tham gia cuộc đua Nurburgring, Đức ngày 18/4/2026. Ảnh: India Today

Ban đầu, cuộc đua chỉ bị gián đoạn tạm thời, nhưng khoảng một giờ sau, khi mức độ nghiêm trọng của tai nạn được xác định, ban tổ chức quyết định hủy phần thi đấu còn lại trong ngày. Một cuộc họp báo được tổ chức ngay tối 18/4, đồng thời xác nhận sẽ không có hoạt động thi đấu nào tiếp diễn cùng ngày.

Giải năm nay gây chú ý hơn thường lệ do có Verstappen. Tay đua người Hà Lan tận dụng quãng nghỉ từ lịch đua F1 để tích lũy kinh nghiệm tại NLS, chuẩn bị cho cuộc đua sức bền 24 giờ Nurburgring dự kiến diễn ra giữa tháng 5. Ở thời điểm tai nạn xảy ra, chiếc xe của đội anh, do đồng đội cầm lái, đang chạy trong Top 10 và không liên quan tới va chạm.

Trên mạng xã hội, Verstappen tỏ ra bàng hoàng. "Sốc trước những gì xảy ra hôm nay", anh viết. "Chúng tôi yêu thích đua xe, nhưng những lúc như thế này nhắc nhở rằng nó nguy hiểm đến mức nào".

Nordschleife từ lâu được xem là đường đua thử thách bậc nhất thế giới. Với hơn 70 góc cua, thay đổi độ cao liên tục và điều kiện đường đua khó lường, đây từng được huyền thoại F1 Jackie Stewart gọi là "Địa ngục xanh". Chính đặc điểm kỹ thuật khắc nghiệt khiến các cuộc đua tại đây luôn tiềm ẩn rủi ro cao, đặc biệt với các tay đua nghiệp dư tham gia các giải sức bền như NLS.

Cái chết của Miettinen cũng là trường hợp tử vong đầu tiên trong một cuộc đua tại Nordschleife kể từ Wolf Silvester năm 2013.

Hoàng An (theo Telegraph)