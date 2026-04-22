Tây Ban Nha tung 7 tỷ euro xây nhà ở xã hội

Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Tây Ban Nha chi gói ngân sách lớn để xây nhà ở xã hội, với 7 tỷ euro (8,23 tỷ USD).

Kế hoạch được công bố hôm 21/4, nhằm giải quyết vấn đề thiếu nhà ở, một trong những áp lực chính trị lớn của chính quyền Thủ tướng Pedro Sánchez trước thềm cuộc bầu cử năm tới.

Gói 7 tỷ euro được triển khai trong 4 năm tới, với 40% được sử dụng để mở rộng nguồn cung nhà ở xã hội. Trong khi đó, 30% dành cho việc cải tạo các bất động sản hiện có, bao gồm nâng cao hiệu quả năng lượng cho công trình. Phần còn lại dùng trợ cấp người thuê nhà và mua nhà trẻ tuổi.

Raluca Budian, Phó giám đốc Đài quan sát Nhà ở phù hợp tại Trường Kinh doanh Esade ở Barcelona, cho biết đây là một bước tiến quan trọng. "Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, có một cam kết ngân sách nghiêm túc", bà nói.

Giá bán và thuê nhà tăng cao đang khiến nhiều người Tây Ban Nha không còn khả năng tiếp cận thị trường, dù nền kinh tế gần đây tăng trưởng mạnh, theo AP. Các nhà phân tích cho rằng du lịch và gia tăng dân số do nhập cư tại các thành phố khiến nguồn cung nhà ở thêm căng thẳng.

Một dãy nhà ở Girona, Catalonia, Tây Ban Nha. Ảnh: Pixabay

Dữ liệu từ Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) cho biết giá nhà tại Tây Ban Nha quý IV/2025 tăng 12,9% so với cùng kỳ 2024, hơn gấp đôi mức tăng trung bình của EU (5,5%) và vượt xa trung bình eurozone (5,1%).

Đà tăng này khiến Tây Ban Nha trở thành thị trường nhà ở tăng nhanh thứ tư EU, sau Hungary, Bồ Đào Nha và Croatia. Đây cũng là mức tăng hàng năm mạnh nhất ở Tây Ban Nha kể từ đầu 2007, ngay trước khi bong bóng bất động sản vỡ.

Trong khi đó, nước này nằm gần cuối bảng trong số các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về nhà ở xã hội cho thuê, với nguồn cung dưới 2%. Mức trung bình của OECD là 7%. Ở Pháp, Anh và Hà Lan, tỷ lệ lần lượt là 14%, 16% và 34%.

Bộ trưởng Nhà ở Tây Ban Nha Isabel Rodríguez dẫn thăm dò dư luận cho biết nhà ở thường xuyên là mối quan tâm hàng đầu của công chúng. "Người dân đang yêu giải quyết vấn đề chính đang ảnh hưởng đến họ", bà nói.

Trước đây, Tây Ban Nha từng xây dựng nhà ở bằng ngân sách công nhưng sau đó chuyển sang sở hữu tư nhân. Khi được bán đi, những căn nhà này không còn nằm trong quỹ nhà ở xã hội. Kế hoạch chi tiêu mới của chính phủ cũng bao gồm việc đảm bảo xây bằng ngân sách sẽ không bị chuyển đổi mục đích sau vài năm.

Anh Kỳ (theo AP)