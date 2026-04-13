Tây Ban Nha mở lại đại sứ quán ở Iran

Tây Ban Nha, quốc gia phản đối gay gắt chiến dịch của Mỹ - Israel với Iran, là nước châu Âu đầu tiên mở lại đại sứ quán ở Tehran.

"Cùng với đội ngũ tận tâm của mình, hôm nay tôi đã mở cửa trở lại đại sứ quán Tây Ban Nha tại Tehran nhằm góp phần vào các nỗ lực vì hòa bình trên mọi phương diện, theo chỉ đạo của Ngoại trưởng Jose Manuel Albares", Đại sứ Tây Ban Nha tại Iran Antonio Sanchez-Benedito hôm nay thông báo.

Ngay sau khi trở lại Iran qua cửa khẩu Astara hôm 12/4, Đại sứ Sanchez-Benedito nhấn mạnh cam kết của Tây Ban Nha trong việc mở rộng hợp tác song phương, thúc đẩy hòa bình bền vững và tìm kiếm các cơ hội kinh tế cũng như đầu tư. Ông cũng có kế hoạch đánh giá tiềm năng du lịch của Iran trong chuyến đi này.

Tây Ban Nha là quốc gia phương Tây đầu tiên mở lại đại sứ quán ở Iran sau khi lệnh ngừng bắn giữa Washington và Tehran được công bố hôm 8/4. Azerbaijan hôm 12/4 cũng đã nối lại hoạt động của đại sứ quán ở Tehran.

Đại sứ Tây Ban Nha tại Iran Antonio Sanchez-Benedito (trên cùng, hàng trái) mở lại đại sứ quán ở Tehran ngày 13/4. Ảnh: Wana

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez là một trong những lãnh đạo phương Tây lên tiếng phản đối mạnh mẽ nhất đối với các cuộc tấn công của Mỹ - Israel nhằm vào Iran, gọi đây là hành động "liều lĩnh và phi pháp". Tây Ban Nha cũng từ chối cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự hay không phận nước này để tiến hành những cuộc tấn công vào Iran.

Một nhóm sinh viên Iran hồi cuối tháng 3 đã tập trung trước đại sứ quán Tây Ban Nha ở Tehran để bày tỏ ủng hộ quan điểm của chính phủ ở Madrid.

Lập trường của chính phủ Thủ tướng Sanchez đã làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Madrid và Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích quyết định của Madrid là "rất tệ".

Căng thẳng giữa hai đồng minh trong NATO còn bị khoét sâu bởi bất đồng về chi tiêu quốc phòng. Chính phủ Tây Ban Nha đã từ chối nâng ngân sách quốc phòng lên mức 5% GDP theo yêu cầu của ông Trump.

Huyền Lê (Theo Wana, Reuters)