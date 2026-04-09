Taxi chở 3 người bị xe tải tông bẹp dúm, tài xế tử vong

Lâm ĐồngTaxi chở 3 người va chạm với xe tải khi đi qua khu vực chợ Trường Xuân (Đăk Nông cũ), khiến tài xế tử vong tại chỗ, hai hành khách bị thương.

Gần 0h ngày 9/4, anh Nguyễn Hoài, 32 tuổi, trú xã Thuận Hạnh, lái taxi biển số Đăk Nông (cũ) chở hai hành khách qua khu vực chợ Trường Xuân. Khi đến đoạn đường trước chợ, xe bất ngờ va chạm với xe tải mang biển số TP HCM chạy hướng ngược lại.

Hiện trường taxi bẹp dúm sau va chạm tại xã Trường Xuân, rạng sáng 9/4. Ảnh: Chi Yêng

Cú tông mạnh khiến taxi bẹp dúm phần đầu, dính chặt vào đầu xe tải. Hai phương tiện sau đó lao vào các quầy hàng ven chợ mới dừng lại. Nghe tiếng va chạm lớn, người dân xung quanh chạy đến, phá cửa, đưa các nạn nhân mắc kẹt trong taxi ra ngoài.

Ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, cho biết tài xế taxi tử vong tại chỗ; hai hành khách ngồi phía sau bị thương, đã được đưa đi cấp cứu. Ba người trên xe tải không bị thương.

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Tư Huynh