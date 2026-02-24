Taxi chặt chém 300.000 đồng cho 2,5 km từ ga Hà Nội

Đôi du khách nước ngoài phải trả cho tài xế taxi dù 300.000 đồng trong khi tôi biết điểm đến của họ chỉ cách ga Hà Nội hơn 2,5 km.

Tôi vừa trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ bằng chuyến tàu chiều muộn. Ga Hà Nội đông nghẹt người, trời lại mưa, ai cũng vội vã tìm đường về nhà. Tôi đứng nép dưới mái hiên, mở điện thoại đặt xe công nghệ như thói quen mỗi dịp cao điểm. Không phải tự nhiên tôi làm vậy. Có một luật bất thành văn mỗi khi bắt taxi tại nhà ga này, đó là không tính cước theo đồng hồ mà theo thỏa thuận giá với tài xế.

Tôi từng vài lần bị taxi dù tại đây hét giá 200.000 đồng cho quãng đường chưa đầy 3,5 km từ ga về nhà. Sau vài lần "đau ví", tôi rút kinh nghiệm: hoặc gọi taxi truyền thống qua tổng đài để tính giá theo đồng hồ, hoặc chấp nhận giá cao hơn ngày thường khi đặt xe qua app, nhưng ít ra vẫn rõ ràng và thường chỉ bằng một nửa so với taxi dù.

Trong lúc chờ xe, tôi tình cờ chứng kiến một cặp đôi du khách nước ngoài, có lẽ lần đầu đến Việt Nam, đang loay hoay tìm cách bắt xe. Một nam tài xế taxi dù tiến lại gần, nhanh nhảu chào mời bằng vài câu tiếng Anh bập bõm và ra hiệu bằng tay. Hai vị khách có vẻ chưa quen đặt xe qua ứng dụng, cũng không biết bắt xe thế nào giữa trời mưa và đám đông chèo kéo. Chỉ vài phút sau, họ gật đầu kéo vali theo người tài xế.

Vấn đề là cái giá họ phải trả cho tài xế lên tới 300.000 đồng trong khi tôi biết điểm đến của họ chỉ cách ga hơn 2,5 km. Quãng đường ấy, ngày thường chưa tới 70.000 đồng, lễ Tết cao lắm cũng không quá 100.000 đồng. Tôi đã định bước tới nói vài câu, nhưng rồi chần chừ vì sợ rắc rối, sợ phiền phức giữa nơi đông người.

Chuyện taxi dù chặt chém khách ở nhà ga, bến xe, sân bay vốn không lạ ở nước ta. Dịp lễ Tết, khi việc gọi xe qua tổng đài hay ứng dụng trở nên khó khăn, tình trạng này lại tái diễn. Nhưng điều khiến tôi day dứt là nó dường như tồn tại năm này qua năm khác mà không bị xử lý dứt điểm.

Mới đây, công ty bảo hiểm AllClear thậm chí còn xếp Việt Nam vào nhóm 10 điểm đến có dịch vụ taxi gây bức xúc nhất, dựa trên hàng nghìn bình luận tiêu cực. Tháng 7/2025, nhóm khách Philippines bị chặt chém hơn 1,4 triệu đồng cho quãng đường khoảng 1 km ở phố cổ. Đầu năm nay, một du khách Pháp tố bị thu 900.000 đồng cho chuyến đi từ Nội Bài về trung tâm Hà Nội, cao gấp ba lần bình thường. Và còn bao nhiêu trường hợp khác âm thầm chịu thiệt mà không trình báo vì ngại thủ tục, sợ mất thời gian.

Mỗi lần đọc những tin như vậy, tôi thấy xấu hổ thay. Du khách đến Việt Nam với tâm thế háo hức, nhưng ấn tượng đầu tiên lại là sự hoang mang, thậm chí bị lừa ngay khi bước lên taxi. Chúng ta nói nhiều về quảng bá hình ảnh, về phát triển du lịch bền vững, nhưng những chuyện tưởng nhỏ như vậy lại làm xói mòn niềm tin nghiêm trọng.

Tôi ước gì chúng ta có một ứng dụng chính thức cho du khách khi đến Việt Nam. Trong đó, ta có thể liệt kê các điểm tham quan, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ gọi xe uy tín đã được kiểm định. Chỉ những đơn vị đáp ứng tiêu chuẩn về niêm yết giá minh bạch, vệ sinh, nguồn gốc thực phẩm rõ ràng... mới được xuất hiện trên ứng dụng. Du khách có thể dựa vào đó để sử dụng dịch vụ, đánh giá, phản ánh khi có vi phạm. Những đơn vị gian dối sẽ bị loại khỏi hệ thống, thậm chí xử lý theo pháp luật nếu cần.

Làm được như vậy, ít nhất, khi bước chân xuống sân bay hay nhà ga, bến xe, du khách sẽ có một "kim chỉ nam" đáng tin cậy. Còn chúng ta, những người dân, sẽ không phải đứng nhìn những cảnh chặt chém ngay trước mắt mà cảm thấy bất lực như tôi hôm đó.

Pham Le Minh Vu