Tàu Thái Lan đi qua eo biển Hormuz an toàn sau cuộc đàm phán với Iran

Iran cho phép một tàu dầu Thái Lan đi qua eo biển Hormuz và không phải trả phí, sau sự phối hợp ngoại giao giữa Tehran và Bangkok.

Tàu chở dầu thuộc sở hữu của tập đoàn Bangchak hôm 23/3 đi qua eo biển Hormuz sau cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow và Đại sứ Iran tại Bangkok.

"Tôi đã hỏi rằng nếu các tàu Thái Lan cần đi qua eo biển, liệu Iran có thể hỗ trợ đảm bảo an toàn hay không. Họ trả lời sẽ lo liệu việc đó và yêu cầu chúng tôi cung cấp tên những tàu sẽ đi qua", Ngoại trưởng Sihasak nói với phóng viên ngày 24/3.

Tàu đang di chuyển qua Ấn Độ Dương và dự kiến đưa dầu thô đến Thái Lan vào đầu tháng 4. Theo ông Sihasak, một tàu khác của Thái Lan, thuộc sở hữu của công ty hóa dầu SCG Chemicals, đang chờ được cấp phép đi qua eo biển Hormuz.

Một tàu dầu của tập đoàn Bangchak, Thái Lan. Ảnh: The Nation

Tập đoàn Bangchak xác nhận tàu của họ, vốn neo đậu tại vịnh Ba Tư từ ngày 11/3, đang trên đường về Thái Lan nhờ sự phối hợp giữa Bộ Ngoại giao Thái Lan và chính quyền Iran. Bangchak và nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết tàu đi qua eo biển Hormuz mà không phải trả khoản phí nào.

Để đảm bảo an toàn cho quá trình di chuyển, đại sứ quán Thái Lan tại Muscat cũng đã phối hợp với chính phủ Oman, điều phối cùng Iran thông qua đại sứ quán nước này tại Bangkok, theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thái Lan.

Đại sứ quán Iran tại Thái Lan đăng trên mạng xã hội rằng việc tàu Thái Lan đi qua eo biển Hormuz đã phản ánh mối quan hệ thân thiết giữa hai nước. "Bạn bè có vị trí đặc biệt", bài đăng có đoạn.

Iran hôm 24/3 thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế rằng "các tàu không thù địch" có thể đi qua eo biển nếu họ phối hợp với chính quyền Iran.

Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược, trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu và đóng vai trò then chốt đối với các nền kinh tế vùng Vịnh. Cuộc chiến của Mỹ, Israel nhằm vào Iran đã gây gián đoạn hoạt động vận chuyển tại eo biển này, khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động và giá dầu tăng vọt.

Tàu dầu của Bangchak đi qua eo biển Hormuz hai tuần sau khi tàu chở hàng mang cờ Thái Lan Mayuree Naree bị tấn công ở vùng biển này, gây hỏa hoạn trên tàu và buộc thủy thủ đoàn sơ tán. Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết giới chức Iran và Oman đã tiếp cận được tàu, nhưng Bangkok vẫn đang chờ thông tin về tình trạng của ba thủy thủ mất tích.

Huyền Lê (Theo Reuters, Nation Thailand)