Tàu Soyuz bị rò rỉ chất làm mát của Nga trở về Trái Đất

Tàu vũ trụ Soyuz MS-22 bị rò rỉ chất làm mát nghiêm trọng cuối năm ngoái rời khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày 28/3 và quay về Trái Đất để các kỹ sư nghiên cứu.

Tàu Soyuz MS-22 tách khỏi cổng ghép nối trên module Rassvet của Nga ở trạm ISS mà không chở bất kỳ phi hành gia nào bên trong vào 17h57 ngày 28/3. Con tàu hạ cánh ở vùng thảo nguyên Kazakhstan vào 19h46 cùng ngày, cách thành phố Dzhezkazgan khoảng 146 km về phía đông nam. "Quá trình hạ quỹ đạo và bay trở lại Trái Đất diễn ra suôn sẻ", nhà chức trách của cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos thông báo qua mạng xã hội Telegram. Tàu vũ trụ tiếp đất bằng dù và nằm nghiêng về một bên sau khi hạ cánh.

Tàu Soyuz MS-22 rời khỏi quỹ đạo chỉ 55 phút sau khi rời cổng ghép nối, nhanh hơn nhiều so với thời gian thông thường là 2,5 giờ do không chở người, theo phát ngôn viên NASA Rob Navias. Con tàu cũng đốt động cơ lâu hơn bình thường để rời trạm ISS.

Roscosmos phóng tàu vũ trụ MS-22 Soyuz vào tháng 9/2022 để chở phi hành gia Sergey Prokopyev, Dmitri Petelin của Nga và Frank Rubio của NASA lên trạm ISS trong nhiệm vụ 6 tháng. Nhưng vào ngày 14/12/2022, tàu Soyuz bị rò rỉ mất kiểm soát khiến chất làm mát quý giá thất thoát vào không gian.

Các kỹ sư Roscosmos cho rằng nguyên nhân vụ rò rỉ là va chạm với vi thiên thạch. Một vụ rò rỉ tương tự cũng xảy ra với tàu chở hàng Progress không người lái hồi đầu tháng 2/2023. Không có chất làm mát, nhóm kỹ sư lo ngại nhiệt độ bên trong tàu Soyuz MS-22 có thể lên tới 40 độ C trong hành trình trở về Trái Đất, quá cao đối với phi hành đoàn. Kết quả kiểm tra sau đó do phi hành gia Nga tiến hành bên trong tàu Soyuz cho thấy nhiệt độ thực sự tăng lên do thiếu chất làm mát nhưng chưa tới ngưỡng không an toàn.

Tuy nhiên, vụ rò rỉ vẫn khiến Rubio và đồng nghiệp người Nga không có tàu để trở về Trái Đất. Tình trạng đó kết thúc hôm 23/2 khi Roscosmos phóng tàu Soyuz MS-23 trống lên trạm ISS để vận chuyển 3 phi hành gia. Họ sẽ bay về cuối năm nay, có thể vào tháng 9 sau khi trải qua một năm trong vũ trụ.

Trong khi đó, tàu Soyuz MS-22 quay lại Trái Đất với thí nghiệm khoa học có thể chịu nhiệt độ cao trong khoang. Con tàu cũng chở module định vị cũ, camera TV và nhiều trang bị khác. Tổng cộng tàu chở khoảng 218 kg hàng hóa để phân tích hoặc tái sử dụng. Đội thu hồi sẽ gom tàu Soyuz để nghiên cứu kỹ hơn quá trình rò rỉ chất làm mát xảy ra như thế nào, qua đó hỗ trợ các nhiệm vụ tương lai.

