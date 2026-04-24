Tàu sân bay thứ ba của Mỹ đến gần Iran

USS George H.W. Bush bắt đầu làm nhiệm vụ tại khu vực do CENTCOM phụ trách, nâng tổng số tàu sân bay Mỹ hoạt động gần Iran lên 3 chiếc.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, ngày 23/4 thông báo tàu sân bay USS George H.W. Bush "đang di chuyển ở Ấn Độ Dương, trong khu vực do CENTCOM phụ trách". Chiến hạm rời Mỹ từ cuối tháng 3 và đã đi vòng qua khu vực phía nam châu Phi để đến đây.

Đây là tàu sân bay thứ ba được Mỹ triển khai gần Iran. USS Abraham Lincoln đang hoạt động ở biển Arab để hỗ trợ chiến dịch phong tỏa cảng biển Iran, trong khi USS Gerald R. Ford đã trở lại Biển Đỏ sau khi sửa chữa ở Croatia do sự cố hỏa hoạn hồi tháng 3.

Tàu sân bay George H.W. Bush di chuyển ở Ấn Độ Dương hôm 23/4. Ảnh: CENTCOM

Động thái diễn ra giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/4 thông báo gia hạn thỏa thuận ngừng bắn để chờ đề xuất đàm phán từ Iran.

Dù vậy, lệnh ngừng bắn được cho là mong manh, nhất là khi Mỹ vẫn tiếp tục phong tỏa cảng biển Iran, trong khi Tehran đã tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz và tuyên bố chiến dịch của Washington là một trong các trở ngại chính đối với nỗ lực đàm phán.

Ngoài phong tỏa cảng biển Iran, quân đội Mỹ cũng tiến hành hoạt động rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz. Tổng thống Trump hôm 23/4 ra lệnh cho lực lượng Mỹ "hủy diệt mọi tàu thuyền Iran đang rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, dù chúng nhỏ đến thế nào".

Vị trí Iran, Biển Đỏ, Biển Arab và Ấn Độ Dương. Đồ họa: Sky News

USS George H.W. Bush là tàu sân bay thứ 10 và cuối cùng thuộc lớp Nimitz, được khởi đóng tháng 9/2003, hạ thủy tháng 10/2006 và biên chế vào tháng 1/2009. Tàu có lượng giãn nước hơn 100.000 tấn, tốc độ tối đa 56 km/h và có thể hoạt động liên tục trong 20-25 năm trước khi nạp lại nhiên liệu.

Tàu có thể mang theo hàng chục máy bay cánh bằng và trực thăng. Không đoàn phối thuộc với USS George H.W. Bush được trang bị tiêm kích đa năng F/A-18E/F, máy bay tác chiến điện tử EA-18G, máy bay cảnh báo sớm E-2 và trực thăng đa dụng SH-60.

Phạm Giang (Theo Business Insider, Washington Post, CNN)