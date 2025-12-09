Tàu sân bay Liêu Ninh 'chuyển hướng bất thường' khi tới gần Nhật Bản

Nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc "chuyển hướng bất thường" về phía đảo chính của Nhật Bản sau vụ tiêm kích hai nước chạm mặt tuần trước.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết sau khi đi qua eo biển Miyako, tàu sân bay Liêu Ninh cùng khu trục hạm Nam Xương, Tây Ninh và Khai Phong đã di chuyển theo hướng đông nam trong ngày 6/12.

Nhóm tác chiến Liêu Ninh sau đó ngoặt lên đông bắc và hướng tới vùng biển ngoài khơi Kyushu, một trong 4 đảo chính của Nhật Bản. Tính đến cuối ngày 7/12, các chiến hạm Trung Quốc ở cách đảo Kikai khoảng 190 km về phía đông, theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Hướng di chuyển và vị trí của nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh (chấm đỏ) ngày 5-7/12. Đồ họa: BQP Nhật Bản

Chiến hạm Trung Quốc thường đi qua eo biển Miyako, hướng về phía đông nam để ra Thái Bình Dương. Tuy nhiên, lộ trình của nhóm tác chiến Liêu Ninh ngày 6-7/12 được giới chức Nhật Bản đánh giá là bất thường, trong lúc căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo chưa hạ nhiệt.

Tàu sân bay JS Kaga, một trong những chiến hạm lớn nhất của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JSMDF), ngày 8/12 rời cảng Kure và di chuyển về hướng tây nam, tới vùng biển phía đông đảo Kyushu. Nếu giữ nguyên lộ trình hiện tại, nhóm tác chiến Liêu Ninh và chiến hạm JS Kaga có thể chạm mặt nhau trên biển.

Trước khi nhóm tác chiến Liêu Ninh chuyển lộ trình, tiêm kích hạm J-15 Trung Quốc và chiến đấu cơ hạng nặng F-15 Nhật Bản cũng chạm trán ngoài khơi đảo Okinawa. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cáo buộc tiêm kích Trung Quốc hai lần chiếu radar hỏa lực, khóa mục tiêu vào những chiếc F-15.

Trung Quốc bác bỏ thông tin, tuyên bố tiêm kích J-15 chỉ bật radar cảnh giới và cho rằng chiến đấu cơ Nhật Bản xâm nhập khu vực huấn luyện, quấy rối hoạt động của tàu sân bay Liêu Ninh.

Tiêm kích J-15 cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh tại khu vực tây Thái Bình Dương hồi đầu tháng 6. Ảnh: PLA

Trung Quốc khẳng định đã thông báo trước về đợt huấn luyện của nhóm tác chiến Liêu Ninh. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi ngày 8/12 phủ nhận thông tin, cho biết nước này không nắm được cảnh báo liên quan đến khu vực chiến hạm Trung Quốc diễn tập.

Vụ tiêm kích chạm trán gần đảo Okinawa diễn ra trong lúc căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản leo thang, sau phát biểu của Thủ tướng Sanae Takaichi về đảo Đài Loan hồi tháng trước. Thủ tướng Nhật Bản sau đó xuống giọng nhằm xoa dịu căng thẳng, song Trung Quốc không chấp nhận và tiếp tục yêu cầu bà rút lại phát biểu.

Nguyễn Tiến (Theo AP, Kyodo, Xinhua, SCMP)