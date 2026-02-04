Tàu nghiên cứu Trung Quốc hoạt động gần tàu sân bay Mỹ ngoài khơi Iran

Dữ liệu định vị cho thấy một tàu nghiên cứu Trung Quốc đang hoạt động trên Biển Arab, nơi Mỹ triển khai nhóm tàu sân bay Abraham Lincoln.

Dữ liệu theo dõi hàng hải dân sự tính đến ngày 31/1 cho thấy tàu nghiên cứu Đại dương 1 của Trung Quốc đang hoạt động trên Biển Arab, cách bờ biển Iran khoảng 320 km. Chưa rõ nhiệm vụ cụ thể của tàu ở khu vực này.

MenchOsint, tài khoản mạng xã hội X chuyên theo dõi thông tin tình báo nguồn mở, nhận định Đại dương 1 có thể đã hiện diện gần nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ, song không rõ khoảng cách cụ thể giữa chúng.

SeaLight, nhóm phân tích hàng hải thuộc Đại học Stanford ở Mỹ, cho biết tàu Đại dương 1 bắt đầu làm nhiệm vụ ở Biển Arab từ ngày 19/12/2025. Vào thời điểm đó, có ít nhất 4 tàu nghiên cứu khác của Trung Quốc đang hoạt động trong khu vực.

Hướng di chuyển của tàu Đại dương 1 tính đến ngày 31/1. Đồ họa: Newsweek

Đại dương 1 dài hơn 104 m và có lượng giãn nước 5.600 tấn, được Liên Xô bàn giao cho Trung Quốc năm 1985 và từng trải qua đợt nâng cấp vào năm 2002. Hãng thông tấn Xinchua cho biết đây là tàu nghiên cứu đại dương hiện đại đầu tiên của Trung Quốc, chuyên làm nhiệm vụ nghiên cứu địa vật lý, hóa học biển, sinh học và âm học.

Tàu được trang bị hệ thống quan trắc đáy đại dương tiên tiến và thiết bị lặn điều khiển từ xa để lấy mẫu, phục vụ lập bản đồ địa hình đáy biển và chặn thu liên lạc dưới nước.

Tàu nghiên cứu Trung Quốc hiện diện tại Biển Arab trong lúc căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa hạ nhiệt, liên quan làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát từ cuối tháng 12/2025 tại quốc gia Trung Đông.

Ông Trump những tuần gần đây liên tục chỉ trích cách Iran ứng phó biểu tình và nhiều lần đề cập khả năng hỗ trợ người biểu tình, trong đó không loại trừ kịch bản ra lệnh tập kích Iran. Tổng thống Mỹ sau đó từ bỏ ý tưởng do cảnh báo từ các đồng minh, song vẫn ra lệnh triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông.

Dù vậy, Tổng thống Trump vẫn không loại trừ khả năng hành động quân sự nhằm vào Iran nếu hai nước không đạt được thỏa thuận.

Tàu Đại dương 1 trong ảnh chụp tháng 1/2016. Ảnh: Marine Traffic

Mỹ đang triển khai lực lượng lớn tại Trung Đông và hiện có ít nhất 10 tàu chiến ở khu vực này, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và 3 chiến hạm hộ tống, cùng 3 tàu khu trục và 3 tàu tác chiến ven bờ. Không quân Mỹ cũng điều động hàng loạt phi cơ, trong đó có máy bay trinh sát tín hiệu RC-135V/W và các tổ hợp phòng không Patriot, đến những căn cứ đồn trú ở Trung Đông.

Iran tuyên bố nếu bị tấn công, họ sẽ đáp trả bằng cách tập kích tên lửa vào căn cứ và chiến hạm Mỹ cũng như đồng minh của nước này, đặc biệt là Israel.

Tiêm kích F-35C từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln hôm 3/2 bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) của Iran. Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, cho biết đây là "hành động tự vệ" nhằm bảo vệ USS Abraham Lincoln cùng thủy thủ đoàn.

Nguyễn Tiến (Theo SCMP, Newsweek, AP)