Tàu hàng bốc cháy ngoài khơi Trung Quốc, hai thủy thủ thiệt mạng

Phòng máy trên tàu hàng Mandy treo cờ Singapore bốc cháy ngoài khơi Trung Quốc, khiến hai thủy thủ thiệt mạng.

Hỏa hoạn bùng phát trên tàu chở hàng Mandy, đăng ký tại Singapore, lúc 19h35 chiều 17/2 khi tàu đang ở ngoài khơi bờ biển Trung Quốc, theo thông báo của Cơ quan Hàng hải và Cảng vụ Singapore (MPA) hôm nay.

Đám cháy bốc lên từ phòng máy của tàu, sau đó được các thuyền viên khống chế và dập tắt.

Tàu hàng Mandy đăng ký tại Singapore. Ảnh: Vessel Finder

Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tàu có 25 thành viên thủy thủ đoàn, tất cả đều là công dân Myanmar. Hai người đã tử vong, một người được đưa tới cơ sở y tế điều trị.

MPA cho hay hiện chưa ghi nhận báo cáo về tình trạng ô nhiễm sau vụ hỏa hoạn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Tàu Mandy dự kiến được lai dắt về cảng Yên Đài, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc.

MPA đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết đang phối hợp với công ty chủ quản tàu và giới chức Trung Quốc để hỗ trợ.

Thanh Tâm (Theo CNA, Asia One)