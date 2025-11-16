Tàu đổ bộ gắn máy phóng điện từ của Trung Quốc lần đầu ra biển

Chiến hạm Tứ Xuyên, chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu đổ bộ Type-076 của Trung Quốc, lần đầu ra biển thử nghiệm sau khi hạ thủy.

Tàu đổ bộ tấn công Tứ Xuyên của Trung Quốc hôm 14/11 rời xưởng đóng tàu ở thành phố Thượng Hải, bắt đầu chuyến thử nghiệm trên biển lần đầu tiên. "Đợt thử nghiệm lần này chủ yếu nhằm kiểm tra, xác minh độ tin cậy và ổn định của hệ thống năng lượng, hệ thống điện và các thiết bị khác", Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết.

Cơ quan này thêm rằng chiến hạm Tứ Xuyên đã trải qua các bài thử nghiệm về neo đậu và kiểm tra thiết bị, đáp ứng những điều kiện kỹ thuật cần thiết để chạy thử trên biển. Quá trình vận hành thử máy phóng điện từ (EMALS) trên chiến hạm dường như được khởi động từ cuối tháng trước.

Tàu đổ bộ siêu lớn của Trung Quốc lần đầu ra biển Tàu đổ bộ Tứ Xuyên tại xưởng đóng tàu ở Thượng Hải hôm 14/11. Video: BQP Trung Quốc

Tứ Xuyên là chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu đổ bộ tấn công hạng nặng Type-076 do Trung Quốc phát triển, được hạ thủy hồi tháng 12/2024. Nó được trang bị một cụm EMALS để phóng nhiều loại máy bay, trong đó dự kiến có phiên bản hải quân của phi cơ không người lái chiến đấu (UCAV) tàng hình GJ-11.

Giới chức Trung Quốc cho biết lớp Type-076 có lượng giãn nước hơn 40.000 tấn. Chuyên trang quân sự War Zone ước tính chiến hạm có chiều dài khoảng 263 m và chiều rộng 43 m.

Để so sánh, tàu đổ bộ lớp Type-075 tiền nhiệm có lượng giãn nước đầy tải 32.000-36.000 tấn, chiều dài 232 m và chiều rộng 37 m. Type-076 được đánh giá là rộng hơn đáng kể so với các tàu đổ bộ tấn công khác trên thế giới, trong đó có cả lớp America do Mỹ sản xuất.

Tàu đổ bộ Tứ Xuyên ra biển hôm 14/11. Ảnh: China Daily

Chiều dài vượt trội là yếu tố cốt lõi trong thiết kế của Type-076. Cùng với hai cấu trúc thượng tầng, thiết kế này cho thấy con tàu được chế tạo để máy bay cất hạ cánh liên tục. Phi cơ cánh bằng sẽ được triển khai bằng EMALS đặt ở mũi tàu và hạ cánh trên sàn đáp phía đuôi nhờ cáp hãm đà.

Type-076 được đánh giá là giải pháp khắc phục tình trạng Trung Quốc chưa sở hữu tiêm kích có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng hoặc cất cánh trên đường băng ngắn, hạ cánh thẳng đứng (STOVL) như F-35B Mỹ. Những tiêm kích này có thể hoạt động trên tàu đổ bộ tấn công truyền thống hoặc tàu sân bay trực thăng.

Phạm Giang (Theo War Zone)