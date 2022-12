Tàu cá gặp sự cố, trôi dạt trên biển

Nghệ AnTàu cá chở 6 ngư dân bị trôi dạt khoảng 20 hải lý, được tàu cảnh sát biển tiếp cận, dự kiến đưa về đất liền đêm 5/12.

16h ngày 4/12, tàu cá Nghệ An cùng 6 ngư dân do anh Hồ Phúc Long, 36 tuổi, trú thị xã Hoàng Mai, làm thuyền trưởng đánh bắt trên vùng biển Hà Tĩnh, cách bờ 60 hải lý thì bất ngờ hỏng máy. Ngư dân đã cố gắng khắc phục, song bất thành. Tàu cá trôi dạt tự do trong khi vùng biển đang có sóng to, gió lớn do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc.

Tàu cá bị nạn Tàu cảnh sát biển tiếp cận tàu gặp nạn. Video:Mạnh Thường

Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 sau khi tiếp nhận đề nghị cứu hộ đã điều tàu Cảnh sát biển 8003, thuộc Hải đội 111, Hải đoàn 11, đang làm nhiệm vụ tại phía nam đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) lên đường ứng cứu.

Đại tá Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, cho biết 6h sáng nay, tàu cứu hộ đã tiếp cận được tàu gặp nạn ở vùng biển Hà Tĩnh, cách vị trí ban đầu khoảng 20 hải lý về hướng tây nam.

Tàu gặp nạn đang được lai dắt về đất liền. Ảnh: Mạnh Thường

Cảnh sát biển đã dùng dây thừng lai dắt tàu bị hỏng, đưa các ngư dân lên tàu cứu hộ. Hiện sức khỏe ngư dân bình thường. Dự kiến đêm 5/12, tàu gặp nạn về tới cảng Lạch Cờn, thị xã Hoàng Mai và bàn giao cho Biên phòng Nghệ An.

Trước đó 20h ngày 4/12, tàu hàng Hoa Lư 02 gồm 16 thuyền viên đang trên đường từ Quảng Ninh đi Bà Rịa - Vũng Tàu thì bị hỏng máy chính ở vùng biển Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cách Hòn Ngư (Nghệ An) khoảng 11 hải lý. Biên phòng Nghệ An đã điều tàu cứu hộ CN09 ứng cứu.

Đến 5h ngày 5/12, tàu cứu hộ đã tiếp cận, thả phao bè cứu 13 thuyền viên. 3 thuyền viên còn lại được chủ tàu giao ở lại trông coi tàu.

Tàu hàng tại tạ khu vực bị hỏng máy. Ảnh: CTV

Hiện tàu quân đội đã đưa 13 thuyền viên về bờ để bàn giao cho chủ tàu. Tàu hàng bị hỏng đang thả neo, đợi khắc phục.

