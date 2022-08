Tạt đầu xe tải, xe con bị đâm bung túi khí

Hà NamXe con cắt đầu xe tải vượt lên chuyển làn bị kẹp vào dải phân cách trước khi lao ra lề đường tại cao tốc Ninh Bình - Cầu Giẽ hôm 8/8.

Xe con tạt đầu xe tải để chuyển làn gây tai nạn Thông tin thời gian trên video bị hiển thị sai. Nguồn: Nam Phạm

Tình huống giao thông: Từ làn giữa, chiếc xe màu đỏ bám theo một ôtô khác băng qua đầu xe đầu kéo từ bên phải để vượt lên chuyển làn. Nhưng khi khoảng cách chưa đủ lớn, xe con đã chuyển làn sang trái nên ghé đúng thân mình vào đầu chiếc xe to lớn. Xe con bị đẩy vào dải phân cách rồi văng sang lề đường. Theo người chia sẻ video, trên xe con có ba người lớn và một trẻ nhỏ, may mắn tất cả đều an toàn sau va chạm, hai túi khí phía trước bung, bánh xe bên lái bị rời ra.

Kỹ năng lái xe: Vượt bám đuôi là điều tuyệt đối không được làm dù trên đường quốc lộ hay cao tốc, vì tầm nhìn phía trước và cả không gian để xử lý tình huống đều bị thu hẹp. Khi nhập làn, tài xế phải quan sát gương chiếu hậu, hoặc liếc mắt sang bên muốn nhập để chắc chắn làn đường thông thoáng thì mới đánh lái nhập làn.

Với những xe nhỏ, máy yếu càng phải chú ý điều này, vì cần nhiều thời gian đạp ga để đạt được tốc độ vượt cũng như khoảng cách an toàn với xe bên cạnh.

Ngoài ra, các tài xế khi chạy trên cao tốc cũng cần lưu ý tốc độ và làn đường phù hợp. Nếu chạy ở tốc độ thấp, nên chủ động đi về phía bên phải để nhường làn bên trái cho xe chạy nhanh.

Nguyên Vũ