Tất cả những Mất mát trong đại dịch

Việt Nam

Đằng sau mỗi một người ra đi là một câu chuyện, là vết thương với người ở lại mà hẳn là còn đến rất lâu sau đó mới có thể nguôi nguây. Gia đình tôi cũng có người thân mắc Covid, nhưng may mắn hơn là đã có thể vượt qua. Tôi hiều cảm giác khi biết người thân cận kề sinh tử. Mỗi khi nghĩ đến cảnh một người ra đi hình hài nguyên vẹn còn hứa hẹn ngày về, nhưng lúc về lại chỉ còn một hủ tro mà lòng cứ thắt quặn. Cả nước cùng đau nỗi đau chung! Hi vọng rằng mọi sự ra đi này đều không vô nghĩa, mà nó sẽ là lời nhắc nhở cho người ở lại. Hãy sống hết mình, yêu thương và trân trọng nhau để lỡ một mai chúng ta không còn cơ hội nói với nhau những lời yêu thương nữa thì chúng ta thôi không hối tiếc! Yêu thương tất cả mọi người! ở nơi nào đó trong cõi vĩnh hằng hãy luôn bình an nhé!

Đồng bào: Trương Thị Thùy Dung