Tasco làm khu biệt thự cao cấp hơn 17 ha ở Phú Thọ

Ông lớn ngành xe Tasco đầu tư khu biệt thự cao cấp, diện tích hơn 17 ha tại trung tâm tỉnh Phú Thọ.

Ngày 1/3, Công ty cổ phần Tasco cho biết dự án bất động sản họ đầu tư tại phường Thanh Miếu (trước đây là TP Việt Trì), tỉnh Phú Thọ. Dự án này gồm 7,5 ha thuộc nhà máy số 1 của Công ty cổ phần CMC - công ty con của Tasco chuyên sản xuất gạch.

Ngoài ra, khu biệt thự cũng có 4,8 ha diện tích hồ nước, cây xanh và 5 ha hạ tầng giao thông, khu dân cư hiện hữu.

Ông Phan Trọng Tấn, Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ cho biết việc triển khai dự án nhà ở trên nền nhà máy sản xuất gạch cũ đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình chỉnh trang đô thị. Đây cũng là dự án đầu tiên thực hiện theo kế hoạch di dời các nhà máy, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị Việt Trì trước năm 2030.

Theo ông Tấn, dự án bất động sản của Tasco cung cấp nguồn cung nhà ở, đóng góp vào việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội và các tiện ích phục vụ cộng đồng cư dân.

Tasco sẽ phát triển dự án thành khu biệt thự cao cấp (tên thương mại Việt Trì Legacy Lakeside) với 92 căn đơn lập, diện tích trung bình 300 m2 mỗi căn. Toàn bộ dự án bất động sản này dự kiến hoàn thành vào cuối 2027.

Vị trí dự án khu biệt thự cao cấp của Tasco tại Phú Thọ. Ảnh: Anh Tú

Tasco hiện là một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu thị trường trong nước với các lĩnh vực như phân phối ôtô, hạ tầng giao thông minh, tài chính bảo hiểm, bất động sản - nghỉ dưỡng. Năm ngoái, công ty này đạt doanh thu khoảng 37.000 tỷ đồng (tăng 22%) và lãi sau thuế hơn 623 tỷ, gấp đôi năm 2024.

Trong mảng bất động sản, Tasco Land - công ty trong hệ sinh thái của Tasco - đang sở hữu quỹ đất lớn có vị trí đắc địa tại nhiều thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng... Họ còn có hai khu nghỉ dưỡng cao cấp, gồm Six Senses Ninh Vân Bay và Ana Mandara Đà Lạt.

Tỉnh Phú Thọ mới (sau sáp nhập thêm Hòa Bình, Vĩnh Phúc) có diện tích tự nhiên trên 9.630 km2, dân số hơn 4 triệu người. Thời gian qua, thị trường này chủ yếu được các doanh nghiệp tập trung phát triển các sản phẩm bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng. Đến nay, khu vực tỉnh Phú Thọ cũ cũng chưa có nhiều khu đô thị quy mô lớn được phát triển bài bản, tiện ích đồng bộ.

