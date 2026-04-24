Tập đoàn Thành Nam mở rộng đầu tư, xuất khẩu cà phê

Ban lãnh đạo Thành Nam xác nhận hoàn tất thương vụ đầu tư 236 tỷ đồng, nắm quyền chi phối Công ty Cổ phần xuất khẩu Cà phê Việt Nam (Via Coffee).

Thông tin trên được công bố tại Đại hội đồng Cổ đông sáng ngày 24/4. Động thái này vừa mở rộng lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn, vừa đánh dấu bước chuyển mình trong chiến lược phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, bên cạnh các lĩnh vực cốt lõi như thép, năng lượng điện mặt trời, bất động sản, resort, khách sạn nghỉ dưỡng.

Trước đó hôm 3/3, Thành Nam hoàn tất nhận chuyển nhượng cổ phần, sở hữu 98,34% vốn tại Via Coffee. Đại diện tập đoàn nhấn mạnh: "Thương vụ là bước đi dài hạn, giúp chúng tôi gia tăng năng lực cạnh tranh và từng bước thâm nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản xuất khẩu - một trong những lĩnh vực giàu tiềm năng của Việt Nam".

Theo người đại diện, điểm khác biệt trong chiến lược của Via Coffee là sự song hành giữa hai dòng Robusta và Arabica cao cấp. Cách tiếp cận này giúp thương hiệu đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng, gia tăng khả năng thâm nhập thị trường quốc tế.

Những lô hàng đầu tiên rời cảng đến Mỹ và châu Âu của Via Coffee. Ảnh: Thành Nam

Không chỉ xuất khẩu cà phê nhân xanh, Thành Nam cũng đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu Via Coffee cho các dòng chế biến sâu như cà phê rang xay hay hòa tan trong thời gian tới. Lãnh đạo doanh nghiệp nhận định bước đi nhằm gia tăng giá trị sản phẩm, từng bước nâng tầm cà phê Việt trên thị trường toàn cầu.

Dù mới tham gia thị trường trong thời gian ngắn, Via Coffee đã ghi nhận những tín hiệu tích cực, trở thành đối tác của nhiều thị trường có yêu cầu cao như Mỹ, Nhật, Đức, Ý, Nga, Thụy Sỹ, Hà Lan, Mexico và Algeria.. Hiện Via Coffee có ba chi nhánh tại Đăk Lăk, Quảng Trị, Sơn La - những vùng nguyên liệu trọng điểm, đồng thời có kế hoạch mở rộng thêm nhà máy tại Quốc Oai (Hà Nội) nhằm hoàn thiện mạng lưới sản xuất, logistics.

Chặng đường phát triển của Thành Nam bắt đầu từ năm 2004 với lĩnh vực thép, sản phẩm chủ lực là thép không gỉ. Ngay từ giai đoạn đầu, doanh nghiệp liên tục thích ứng linh hoạt, đổi mới để duy trì lợi thế cạnh tranh. Đến năm 2010, Trung tâm gia công cắt xẻ đi vào hoạt động, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và hoàn thiện chuỗi cung ứng.

Từ nền tảng này, Thành Nam từng bước mở rộng danh mục sản phẩm với các dòng thép cán nguội, thép mạ kẽm, thép mạ điện và thép cán nóng tẩy gỉ - trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn.

Nhà máy thép là trụ cột tài chính trong hệ sinh thái đa ngành của tập đoàn. Ảnh: Thành Nam

Bước sang giai đoạn phát triển mới, năm 2020, Thành Nam tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực năng lượng với các dự án điện mặt trời tại Phú Yên (nay thuộc Đăk Lăk). Đây là dấu mốc quan trọng, đưa năng lượng trở thành một trong những lĩnh vực mũi nhọn, song hành thép trong cấu trúc kinh doanh của tập đoàn.

Tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2023, Ban lãnh đạo công bố chuyển đổi mô hình hoạt động sang holding, định hướng phát triển đa ngành với hai lĩnh vực mở rộng trọng tâm là bất động sản và nông sản. Từ đây, hệ sinh thái Thành Nam dần hoàn thiện với các mảnh ghép chiến lược.

Hiện tập đoàn đưa vào vận hành một trong hai dự án bất động sản nghỉ dưỡng gồm khách sạn Kiến (Đà Nẵng) và Vườn Đào (Hạ Long, đang trong quá trình cải tạo), góp phần gia tăng giá trị thương hiệu, đa dạng hóa dòng doanh thu.

Qua hai thập niên, tập đoàn trải qua nhiều giai đoạn chuyển mình quan trọng. Ảnh: Thành Nam

Hơn hai thập niên phát triển, Thành Nam từng bước xây dựng hệ sinh thái đa trụ cột gồm thép, năng lượng điện mặt trời, bất động sản, khách sạn nghỉ dưỡng và nông sản. Chiến lược đa ngành vừa giúp doanh nghiệp phân tán rủi ro, vừa tạo sự cộng hưởng giá trị giữa các lĩnh vực, tối ưu hiệu quả dòng vốn lẫn năng lực quản trị.

"Mở rộng sang lĩnh vực cà phê không đơn thuần là bước đầu tư, mà còn phản ánh tầm nhìn dài hạn, tư duy chuyển đổi linh hoạt. Trong bối cảnh thị trường liên tục biến động, chiến lược phát triển có chọn lọc, gắn với lợi thế cạnh tranh cốt lõi đang giúp Thành Nam tạo dựng nền tảng vững chắc cho những bước tiến xa hơn trong tương lai", đại diện tập đoàn nói thêm.

Hiếu Châu