Tập đoàn T&T đề xuất nghiên cứu đầu tư loạt dự án tại Lâm Đồng

Tập đoàn T&T Group kiến nghị nghiên cứu các phương án đầu tư tại Lâm Đồng, tập trung vào bất động sản, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao.

Các đề xuất được đưa ra tại sự kiện chiều ngày 15/1. Cụ thể, trong lĩnh vực bất động sản, T&T Group nêu ý kiến đầu tư vào 3 dự án, bao gồm: khu đô thị cao cấp tại phường Lâm Viên và phường Xuân Trường; tổ hợp sáng tạo - khởi nghiệp gắn với vui chơi giải trí tại R’chai (Đức Trọng); cùng khu đô thị cao cấp hồ Nam Phương (phường 1 Bảo Lộc).

Đối với năng lượng sạch, doanh nghiệp kiến nghị tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép khảo sát, lập hồ sơ đầu tư các nhà máy điện mặt trời và điện gió đã được xác định trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Các hạng mục này phân bố tại nhiều khu vực thuộc không gian tỉnh mở rộng, gồm: nhà máy điện mặt trời Tân Đức 1; điện gió tại huyện Tuy Phong (cũ); huyện Bắc Bình (cũ); khu vực biển gần bờ huyện Tuy Phong, Bắc Bình (cũ); gần bờ huyện Hàm Thuận Nam, huyện Hàm Tân, thị xã La Gi cũ (nay thuộc các xã La Gi, Phước Hội, Sơn Mỹ). Tổng công suất của các dự án dự kiến trên 500 MW.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng

Trong nông nghiệp công nghệ cao, tập đoàn đang quan tâm hai hướng nghiên cứu chính. Thứ nhất là phát triển vùng trồng bơ theo mô hình bền vững, phục vụ xuất khẩu quả tươi và sản phẩm chế biến sâu. Thứ hai là dự án quả mọng nhằm phát triển vùng trồng các loại quả mọng nhập nội để sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

T&T Group xác định Lâm Đồng là một trong những địa phương trọng điểm trong chiến lược phát triển dài hạn. Thời gian qua, tập đoàn này đã triển khai nhiều công trình, hạng mục quy mô lớn như tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, trung tâm thương mại Đắk Mil, nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao và trồng cây công nghiệp, qua đó thể hiện cam kết đồng hành cùng địa phương trong phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội.

Sự kiện diễn ra chiều 15/1. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng

Theo ông Đỗ Quang Hiển, Lâm Đồng giữ vai trò quan trọng trong định hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp, nhất là sau khi tỉnh được mở rộng trên cơ sở hợp nhất với Đắk Nông và Bình Thuận. Việc hội tụ các tiểu vùng cao nguyên - trung du - duyên hải tạo thêm dư địa cho nhiều ngành kinh tế chủ lực. Đây được xem là nền tảng để địa phương khai thác hiệu quả các trụ cột tăng trưởng như nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái; công nghiệp khai khoáng và năng lượng; kinh tế biển, logistics và xuất khẩu.

Đại diện doanh nghiệp cho rằng sự kết nối giữa biển, rừng, cảng biển, cửa khẩu, sân bay cùng hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới, dựa trên lợi thế riêng của từng khu vực và khả năng liên kết không gian kinh tế từ cao nguyên xuống duyên hải.

Với vị trí trên các hành lang kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây, Lâm Đồng được định hướng trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời giữ vai trò trung tâm logistics, hậu cần trong chuỗi cung ứng liên vùng.

Khẳng định quan điểm đồng hành lâu dài, ông Hiển cho biết T&T Group sẵn sàng đồng hành cùng Lâm Đồng trong nhiều dự án chiến lược cũng như đề xuất thêm nhiều ý tưởng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng

Tại sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Hồ Văn Mười đánh giá cao các đề xuất của doanh nghiệp, đồng thời cho rằng, nếu được triển khai hiệu quả, các phương án đầu tư này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thay đổi diện mạo đô thị của tỉnh.

T&T Group là tập đoàn hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực như tài chính - ngân hàng; bất động sản; năng lượng; hạ tầng, logistics, hàng không; công thương; nông, lâm nghiệp và thể thao... từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất, kinh doanh trên toàn quốc.

Song Anh