Tập đoàn KCN Việt Nam khởi động chuỗi hoạt động cộng đồng

Chương trình "KCN Việt Nam - Gắn kết hướng tương lai" gồm nhiều hoạt động xây, sửa nhà cho công nhân, trao học bổng, hỗ trợ trường nghề, được KCN Việt Nam chính thức khởi động.

Chương trình dựa trên hai trụ cột chính: hỗ trợ nhà ở, nhằm cải thiện điều kiện sống cho người lao động và hỗ trợ trẻ em và giáo dục; hướng tới ươm mầm thế hệ tương lai, góp phần phát triển nhân lực chất lượng cao. Chuỗi hoạt động do KCN Việt Nam hợp tác cùng báo Lao Động và Quỹ Tấm lòng vàng.

Ông Hardy Diec - Giám đốc Điều hành KCN Việt Nam, trao bảng khởi động hành trình "KCN Việt Nam - Gắn kết hướng tương lai". Ảnh: Tập đoàn KCN Việt Nam

Theo đơn vị, sáng kiến thể hiện cam kết bền vững trong đồng hành cộng đồng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của các địa phương nơi tập đoàn hoạt động. Khởi đầu chuỗi chương trình, ngay trong quý IV/2025, KCN Việt Nam dành nguồn kinh phí 400 triệu đồng hỗ trợ 4 tỉnh, thành phố: Tây Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh và Hải Phòng.

Số tiền này dùng để xây mới, sửa chữa nhà ở cho các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng chương trình "Mái ấm công đoàn" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Song song đó, tập đoàn trao học bổng cho con em công đoàn viên đạt thành tích học tập tốt, hỗ trợ tài chính và trang thiết bị cho một số trường cao đẳng nghề. Hoạt động góp phần cải thiện môi trường học tập, phát triển kỹ năng cho học sinh, sinh viên, đặc biệt ở các ngành điện tử và công nghệ cao - lĩnh vực Việt Nam đang chú trọng phát triển nguồn nhân lực.

Đại diện doanh nghiệp trao kinh phí hỗ trợ xây sửa nhà "Mái ấm công đoàn" cho bà Nguyễn Thị Kim Chi (tỉnh Tây Ninh). Ảnh: Tập đoàn KCN Việt Nam

Tại lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác, ông Hardy Diec, Giám đốc điều hành KCN Việt Nam, cho biết đồng hành cộng đồng luôn là ưu tiên trọng tâm, thành tố cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững ESG của đơn vị. "Thông qua chương trình ‘KCN Việt Nam - Gắn kết hướng tương lai’, chúng tôi mong muốn mang lại giá trị thiết thực, cải thiện đời sống người lao động và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương", ông Hardy Diec nói.

Chương trình trao nhiều suất học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Tập đoàn KCN Việt Nam

Gần nhất, ngày 1/11, tập đoàn đã trao đợt hỗ trợ đầu tiên tại Tây Ninh, gồm kinh phí xây, sửa nhà cho một công đoàn viên, 25 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con em công nhân. Những hỗ trợ này góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, tạo điều kiện để trẻ em tiếp tục học tập.

Ông Nguyễn Hoài Thanh, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, cho biết địa phương đánh giá cao sự đồng hành của Tập đoàn KCN Việt Nam qua chương trình. Sự hỗ trợ này mang ý nghĩa nhân văn khi giúp người lao động an cư lạc nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nghề, giúp địa phương chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Sau Tây Ninh, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai tại Đồng Nai, Bắc Ninh và Hải Phòng.

Hoàng Đan