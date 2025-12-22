Tập đoàn Hàn Quốc dự tính rót 21 triệu USD phát triển đất hiếm tại Việt Nam

LS Eco Energy, công ty con của LS Cable & System Ltd (Hàn Quốc), vừa thông qua kế hoạch đầu tư khoảng 28,5 tỷ won, tương đương 21 triệu USD, phát triển hạ tầng tinh luyện đất hiếm tại TP HCM.

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị LS Eco Energy, doanh nghiệp sẽ huy động một phần vốn thông qua việc chuyển nhượng 297.303 cổ phiếu quỹ cho công ty mẹ, dự kiến thu về khoảng 10,7 tỷ won (195 tỷ đồng), dùng để xây dựng cơ sở kim loại hóa đất hiếm tại chi nhánh LSCV.

Tổng công ty Sản xuất Năng lượng Sinh thái LS Việt Nam (LSCV). Ảnh: LS Cable & System

Dự án nhằm chuyển hóa oxit đất hiếm thành kim loại tinh chế - khâu có giá trị gia tăng cao và hiện chủ yếu tập trung tại Trung Quốc. Ngoài Trung Quốc, chỉ một số ít quốc gia như Mỹ và Nhật Bản có năng lực sản xuất kim loại đất hiếm ở quy mô thương mại. Việc đầu tư nhà máy tại Việt Nam giúp LS Eco Energy tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược toàn cầu.

Trong cấu trúc chuỗi giá trị mà tập đoàn LS đang hình thành, Việt Nam được xác định là mắt xích trung nguồn. Oxit đất hiếm từ các nhà cung cấp quốc tế sẽ được đưa về TP HCM để tinh luyện thành kim loại, sau đó cung ứng cho các hoạt động sản xuất công nghệ cao trong mạng lưới toàn cầu của LS Cable & System.

Ở hạ nguồn, tập đoàn này đang nghiên cứu đầu tư nhà máy sản xuất nam châm vĩnh cửu đất hiếm tại bang Virginia (Mỹ) và làm việc với chính quyền bang để đánh giá tính khả thi. Nam châm đất hiếm là vật liệu cốt lõi của nhiều ngành như xe điện, tuabin gió, robot và quốc phòng, trong khi năng lực sản xuất tại Mỹ hiện còn hạn chế.

Theo định hướng dài hạn, LS Cable & System hướng tới xây dựng chuỗi giá trị đất hiếm khép kín, từ bảo đảm nguồn oxit, tinh luyện kim loại đến sản xuất nam châm vĩnh cửu. Trong chiến lược này, LS Eco Energy giữ vai trò then chốt khi phụ trách bảo đảm nguồn cung và tinh luyện oxit đất hiếm, với Việt Nam và Australia là các địa bàn trọng điểm.

Song song với kế hoạch sản xuất nam châm, LS Cable & System cũng đang xem xét đầu tư sản xuất dây đồng tiết diện chữ nhật (hairpin wire) và vật liệu đồng chất lượng cao tại Mỹ. Tập đoàn này hiện là nhà cung ứng hairpin wire cho General Motors và Hyundai Motor; việc bổ sung năng lực sản xuất nam châm vĩnh cửu được kỳ vọng giúp LS gia tăng năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực vật liệu cốt lõi cho ngành di động và xe điện.

Thi Hà