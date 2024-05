Đây là lần thứ ba Tập đoàn Đông Dương vào top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, do VietNam Report công bố.

Vừa qua, tập đoàn Đông Dương có mặt trong top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Đây cũng là cái tên duy nhất của ngành hàng thiết bị chăm sóc sức khỏe có ba năm liên tiếp (2022 - 2023 - 2024) được xướng tên trong bảng xếp hạng này. Đặc biệt, tập đoàn còn lọt top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024.

Tập đoàn Đông Dương nhận thưởng top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Ảnh: KingSport

Năm ngoái, tập đoàn nhận danh hiệu Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương do Tạp chí Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương tổ chức. Bên cạnh đó, đơn vị từng được Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính tuyên dương về việc hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế. Đây cũng là một trong 15 doanh nghiệp có nguồn nhân lực hạnh phúc năm 2022 do Vietnam Best Places to Work bình chọn.

Tập đoàn Đông Dương với 2 thương hiệu KingSport và ABCSport mang đến cho người dùng các sản phẩm ghế massage, máy chạy bộ, xe đạp tập... Trong tháng 5 này, thương hiệu KingSport ra mắt thêm dự án xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe tại nhà với đa dạng sản phẩm và phân khúc giá.

Sản phẩm của Đông Dương phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Ảnh: KingSport

Hiện doanh nghiệp sở hữu hệ thống 150 cửa hàng toàn quốc với số lượng kho bãi lớn và đội ngũ giao hàng đông đảo.

Theo doanh nghiệp, mọi gia đình Việt đều xứng đáng được phục vụ tận tâm, được chăm sóc sức khỏe với sản phẩm công nghệ đột phá, tận hưởng cuộc sống chất lượng cao. "Chúng tôi đặt mục tiêu giữ vững vị thế dẫn đầu với 99% khách hàng hài lòng về chất lượng dịch vụ. Để làm được điều này, Đông Dương luôn đặt tiêu chí chính sách hậu mãi uy tín lên hàng đầu", đại diện doanh nghiệp cho hay.

Bên cạnh cung cấp các sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe, luyện tập, tập đoàn còn triển khai các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng như Hành trình Hạnh phúc - trao tặng 1 triệu máy đo huyết áp cho người cao tuổi trên khắp Việt Nam, chuỗi sự kiện vì người cao tuổi trong tháng Vu Lan, ủng hộ Quỹ vaccine trong đại dịch Covid-19 với "Đơn hàng hạnh phúc - Vaccine đúng lúc"...

KingSport trong chuỗi hoạt động vì người cao tuổi. Ảnh: KingSport

"Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm với cộng đồng vì vậy sẽ tiếp tục triển khai những hoạt động hướng đến xã hội, cống hiến nhiều hơn thông qua những dự án nhân văn", đại diện tập đoàn chia sẻ.

Lan Anh