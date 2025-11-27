Tập đoàn dầu khí Nga muốn xây dựng trung tâm năng lượng tại Việt Nam

Tập đoàn dầu khí Zarubezhneft (Nga) muốn xây dựng trung tâm năng lượng tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 27/11, Tổng giám đốc Công ty Zarubezhneft (Liên bang Nga) Sergei Kudryashov cho biết doanh nghiệp này muốn mở rộng sang các lĩnh vực như năng lượng, khoáng sản. Đặc biệt, họ có ý định xây dựng một trung tâm năng lượng tại Việt Nam.

Phản hồi, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam hoan nghênh Zarubezhneft tham gia vào các dự án năng lượng và dầu khí mới bên cạnh các dự án trong khuôn khổ liên doanh Vietsovpetro.

"Việt Nam luôn tạo thuận lợi cho các công ty dầu khí Nga, trong đó có Zarubezhneft hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí", ông nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng giám đốc Công ty Zarubezhneft (Liên bang Nga) Sergei Kudryashov. Ảnh: VGP

Hợp tác dầu khí là một trong những trụ cột chính của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Zarubezhneft có hơn 40 năm hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng 2 liên doanh là Vietsovpetro (tại Việt Nam) và Rusvietpetro (tại Nga) trong việc thăm dò địa chất và khai thác dầu, khí.

Hiện, các bộ ngành của Việt Nam đang xem xét các đề nghị của Petrovietnam và Zarubezhneft nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc mở rộng hoạt động của Liên doanh Vietsovpetro và Rusvietpetro tại Việt Nam và Liên bang Nga.

Thủ tướng cho rằng những dự án chung giữa Petrovietnam và Zarubezhneft mang lại hiệu quả kinh tế, củng cố lòng tin chiến lược, an ninh năng lượng, đào tạo nhân lực và năng lực công nghệ cho Việt Nam. Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ các liên doanh, thể hiện qua nhiều Hiệp định và Nghị định thư liên Chính phủ về tạo điều kiện cho hoạt động của các bên.

Chính phủ Việt Nam ủng hộ hai bên tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả đầu tư và hài hòa lợi ích, tuân thủ pháp luật Việt Nam. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi, tìm kiếm các biện pháp nâng cao hoạt động của các liên doanh, gỡ vướng trên tinh thần xây dựng, hữu nghị.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị Zarubezhneft tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Rusvietpetro tại Nga, như mở rộng vùng hoạt động, nhận thêm các mỏ dầu khí mới và các lô tiềm năng. Việc này để tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng, công nghệ và nhân sự hiện có.

Ông cũng đề nghị cải thiện điều kiện logistics, thuế - phí khi cần thiết, nâng hiệu quả Vietsovpetro, bảo đảm sản lượng hợp lý, đầu tư thăm dò ở các lô tiềm năng mới.

Hai bên cũng cần thúc đẩy hợp tác về khí hóa lỏng, chuỗi cung ứng, kho cảng LNG, chuyển giao công nghệ khai thác mỏ cạn kiệt, công nghệ khoan sâu, khoan khó. Hai bên có thể xem xét hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hydrogen, vật liệu mới, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, triển khai các dịch vụ dầu khí tại nước thứ ba.

Phương Dung