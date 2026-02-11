Tập đoàn CVG Shark Group ra mắt mô hình 'bệnh viện doanh nghiệp'

Tập đoàn CVG Shark Group ra mắt Bệnh viện Doanh nghiệp CVG Việt Nam, mục tiêu mang đến mô hình tư vấn mới, thực tiễn, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Bệnh viện Doanh nghiệp CVG Việt Nam là thương hiệu trọng tâm trong hệ sinh thái CVG Việt Nam do ông Ngô Minh Tuấn sáng lập và điều hành. Đơn vị cung cấp các giải pháp tư vấn quản trị dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực vận hành và hiệu quả tổ chức.

Theo đại diện CVG Việt Nam, mô hình này giúp kết nối các phương pháp quản trị khoa học với hoạt động thực tế, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai giải pháp đồng bộ và khai thác hiệu quả nguồn lực nội tại, hướng tới tăng trưởng bền vững.

Trụ sở Bệnh viện Doanh nghiệp CVG Việt Nam. Ảnh: Bệnh viện Doanh nghiệp CVG

Theo đó, thay vì tư vấn chung chung, đơn vị sẽ chia tách hệ thống vận hành thành các chuyên khoa sâu, tương ứng 5 dịch vụ mũi nhọn mà doanh nghiệp nào cũng cần để phát triển bền vững:

Khoa Cơ chế khoán tư vấn và đóng gói cơ chế giúp giải phóng sức lao động của lãnh đạo, tạo động lực tự thân cho nhân sự.

Khoa Tài chính giải quyết bài toán quản trị tài chính, tối ưu hóa dòng tiền và hiệu quả sử dụng vốn.

Khoa Mô hình chuỗi thiết kế và đóng gói quy trình chuẩn hóa, sẵn sàng cho việc nhân bản và mở rộng quy mô.

Khoa Đào tạo Inhouse huấn luyện đội ngũ nhân sự ngay tại doanh nghiệp, bám sát thực tế công việc.

Khoa Chiến lược phân tích và hoạch định chiến lược dài hạn, giúp doanh nghiệp đi đúng hướng trên bản đồ kinh tế.

Trước khi triển khai tư vấn, Bệnh viện Doanh nghiệp CVG sẽ khảo sát từ cấu trúc tổ chức, tài chính đến tâm thế nhân sự. Mọi dữ liệu được chuyển về đội ngũ chuyên gia phân tích nhằm nhận diện tình hình thực tế của doanh nghiệp. Quy trình này đảm bảo mọi giải pháp đưa ra đều bám sát thực trạng, tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững.

Hoạt động khảo sát và đánh giá nội lực doanh nghiệp. Ảnh: Bệnh viện Doanh nghiệp CVG

Theo đại diện Bệnh viện Doanh nghiệp CVG, nhiều doanh nghiệp Việt thường gặp khó khăn khi cố gắng áp dụng các bộ tiêu chuẩn quốc tế hoặc các mẫu quy trình (template) có sẵn của những tập đoàn lớn. Thực tế, mỗi doanh nghiệp đều có một "hệ gen" riêng với nguồn lực và văn hóa khác biệt.

Bệnh viện Doanh nghiệp CVG Việt Nam nói không với các giải pháp đại trà. Dựa trên kết quả khảo sát thực tế, các chuyên gia sẽ thiết kế từng giải pháp riêng phù hợp với nội lực của từng doanh nghiệp. Nếu nội lực con người mạnh nhưng quy trình yếu, đơn vị sẽ tập trung tối ưu hóa hệ thống; nếu tài chính dồi dào nhưng cơ chế chưa hiệu quả thì tập trung vào việc khơi thông động lực.

Thế mạnh của công ty nằm ở đội ngũ chuyên gia thực chiến. Các chuyên gia sẽ trực tiếp chẩn đoán và đồng hành cùng chủ doanh nghiệp. Để đảm bảo sự an tâm cho khách hàng, mỗi chuyên gia đều phải vượt qua hệ thống tiêu chuẩn khắt khe gồm huấn luyện trực tiếp bởi ông Ngô Minh Tuấn về tư duy và phương pháp luận; thẩm định chuyên sâu để vượt qua các kỳ sát hạch năng lực từ hội đồng khoa học. Đặc biệt, các chuyên gia đều là những nhà quản lý đang trực tiếp điều hành doanh nghiệp.

Khóa huấn luyện bác sĩ doanh nghiệp. Ảnh: Bệnh viện Doanh nghiệp CVG

"Khi doanh nghiệp được vận hành trơn tru, nội lực được củng cố và chiến lược rõ ràng, đó cũng là lúc chủ doanh nghiệp tự tin đưa tổ chức của mình vươn tầm, đóng góp vào sự hưng thịnh của nền kinh tế nước nhà", đại diện Bệnh viện Doanh nghiệp CVG Việt Nam nhấn mạnh.

(Nguồn: Bệnh viện Doanh nghiệp CVG Việt Nam)