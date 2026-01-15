Tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới muốn mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam

ASML - tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới - muốn mở rộng chuỗi cung ứng, sẵn sàng trở thành một phần của ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 15/1, ông Eduard Stiphout, Phó chủ tịch Tập đoàn ASML (Hà Lan), cho biết họ đang nghiên cứu khả năng mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Đồng thời, tập đoàn cũng muốn hợp tác xây dựng Trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển, thiết lập hiện diện chính thức và cung cấp thiết bị cho khách hàng tiềm năng tại Việt Nam.

"ASML đánh giá cao chiến lược phát triển dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó có bán dẫn của Việt Nam", ông Eduard Stiphout nói. Theo Phó chủ tịch ASML, tập đoàn này sẵn sàng trở thành một phần của ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới ASML, ngày 15/1. Ảnh: VGP

ASML là tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới, giữ vị thế độc tôn trên thị trường nhờ sở hữu công nghệ quang khắc cực tím (EUV). Đây là công nghệ lõi quyết định năng lực sản xuất các thế hệ chip tiên tiến phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), 5G và điện toán hiệu năng cao.

Tập đoàn Hà Lan này có quy mô vốn hóa thị trường thuộc nhóm cao nhất trong ngành bán dẫn và doanh thu duy trì ở mức khoảng 30-35 tỷ USD. Đội ngũ nhân sự của họ lên tới 40.000 người tại 60 cơ sở trên toàn cầu. Hiện, ASML đóng vai trò mắt xích trung tâm trong chuỗi giá trị bán dẫn, chi phối trực tiếp lộ trình phát triển của nhiều tập đoàn hàng đầu khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ đánh giá cao sự quan tâm của ASML, coi đây là minh chứng cho niềm tin của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới vào tiềm năng hợp tác và môi trường đầu tư tại Việt Nam. Việc này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hà Lan hiệu quả và thực chất, nhất là lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Theo Thủ tướng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi có ý nghĩa chiến lược để đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số và trở thành nước phát triển vào 2045. Nhà điều hành đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng, gồm hạ tầng công nghệ, viễn thông đang được phát triển đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất của ngành công nghiệp bán dẫn.

Đặc biệt, Việt Nam đã hình thành hệ sinh thái bán dẫn, với nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới quy tụ như Samsung, Intel, Nvidia, VDL-ETG, Tecnotion, Coherent... Nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam như Viettel, FPT, VSAP Lab có tiềm năng hợp tác với đối tác ngoại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ASML đẩy nhanh việc hình thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D) về bán dẫn tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn.

Cùng với đó, Thủ tướng mong muốn ASML nghiên cứu lập văn phòng đại diện, hỗ trợ doanh nghiệp nội địa phát triển hạ tầng số, sản xuất, nghiên cứu - thử nghiệm và các dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực bán dẫn. Ông cũng đề nghị ASML triển khai các chương trình đào tạo nhân lực, trao đổi chuyên gia, thực tập và hỗ trợ học bổng cho Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ đồng hành, tạo mọi thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có ASML, đầu tư kinh doanh ổn định, lâu dài và hiệu quả tại Việt Nam.

Phương Dung